La playa gratuita de Madrid donde puedes bañarte este verano sin salir de la ciudad

Cuando el calor aprieta en Madrid, no todo el mundo tiene piscina ni puede escaparse a la costa. Sin embargo, la capital cuenta con una alternativa gratuita para refrescarse sin salir de la ciudad. La playa urbana de Madrid Río ya está en funcionamiento y vuelve a convertirse en uno de los planes más populares del verano.

Ubicada en el Parque de Arganzuela, dentro de Madrid Río, esta instalación acuática permanece abierta durante los meses de verano y permite a pequeños y mayores disfrutar de un espacio pensado para combatir las altas temperaturas.

Una playa urbana en pleno centro de Madrid

La playa urbana nació como resultado del Concurso de Ideas Infantil y Juvenil celebrado en 2005, en el que participaron más de 3.500 escolares madrileños. Hoy ocupa una superficie de casi 12.000 metros cuadrados y cuenta con un frente de 270 metros junto al río Manzanares, en uno de los espacios verdes más visitados de la ciudad.

Aunque no tiene arena ni zona de baño tradicional, sí dispone de tres grandes recintos acuáticos de forma ovalada que alternan distintos efectos de agua para refrescar a los visitantes.

Cada uno de ellos combina láminas de agua donde es posible caminar y mojarse, chorros de diferentes alturas y nubes de agua pulverizada que ayudan a aliviar el calor durante los días más calurosos del verano.

Alrededor de las fuentes se extiende una amplia zona de descanso de más de 6.500 metros cuadrados, rodeada por cerca de 300 árboles que aportan sombra durante buena parte del día.

Horario de la playa urbana de Madrid Río

Las fuentes permanecen abiertas todos los días durante la temporada estival.

Hasta comienzos de septiembre funcionan de 11:00 a 21:00 horas. A partir del 8 de septiembre, el horario pasa a ser de 12:00 a 20:00 horas, aunque el cierre definitivo dependerá de las condiciones meteorológicas.

El sistema alterna automáticamente diferentes secuencias de funcionamiento, combinando láminas de agua, surtidores y pulverizadores para ofrecer distintos efectos a lo largo de la jornada.

¿Es seguro bañarse?

Sí. El agua está tratada y clorada para garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios. Además, el depósito se limpia y renueva periódicamente durante toda la temporada.

De hecho, se trata de la única fuente urbana de Madrid donde está permitido bañarse. La Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua del Ayuntamiento prohíbe el baño en el resto de fuentes y estanques públicos de la ciudad.

Qué más puedes hacer en Madrid Río

La playa urbana forma parte de Madrid Río, uno de los grandes pulmones verdes de la capital, con más de diez kilómetros de paseos junto al Manzanares.

Además del espacio acuático, el parque cuenta con áreas infantiles, pistas deportivas, carriles bici, zonas de patinaje, rocódromo, mesas de juego, jardines, terrazas y numerosos miradores desde los que contemplar algunos de los rincones más conocidos de Madrid.

Su ubicación también permite recorrer a pie lugares como Matadero Madrid, el Puente de Toledo o el Puente de Segovia, convirtiendo la visita en un plan perfecto para pasar una jornada completa al aire libre sin gastar dinero.

Cómo llegar a la playa de Madrid Río

La playa urbana se encuentra en el Parque de Arganzuela, junto a la Avenida del Manzanares 140.

Se puede acceder fácilmente en transporte público desde las estaciones de Legazpi, Marqués de Vadillo, Pirámides, Príncipe Pío o Puerta del Ángel, además de varias líneas de autobús y el servicio de Bicimad.

Con acceso gratuito y un amplio horario de apertura durante todo el verano, la playa urbana de Madrid Río vuelve a consolidarse como uno de los mejores refugios para escapar del calor sin salir de Madrid.