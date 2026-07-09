La Provenza española a una hora de Madrid: Brihuega se tiñe de violeta en su Festival de la Lavanda

A poco más de una hora en coche de Madrid existe un lugar que, durante apenas unas semanas al año, cambia completamente de aspecto. Los campos de lavanda de Brihuega (Guadalajara) se tiñen de un intenso color violeta y se convierten en uno de los paisajes más espectaculares del verano. Miles de personas aprovechan la floración para visitar este municipio de La Alcarria, que además celebra uno de los eventos más singulares del país: el Festival de la Lavanda.

Este 2026 el festival alcanza su décimo aniversario, consolidado como una cita imprescindible para quienes buscan combinar naturaleza, música y gastronomía en un entorno único. La edición especial se celebrará los días 10, 11, 17 y 18 de julio, coincidiendo con el momento de máxima floración de la lavanda.

Cuatro noches de conciertos entre campos de lavanda

El principal atractivo del festival vuelven a ser sus conciertos al atardecer, cuando el sol comienza a esconderse y los campos adquieren una tonalidad violeta que convierte cada actuación en una experiencia difícil de olvidar.

El cartel de este año estará formado por Sidecars, que actuará el 10 de julio; Luz Casal, el 11 de julio; Taburete, el 17 de julio; y Duncan Dhu, encargado de cerrar el festival el 18 de julio. Todos los conciertos comenzarán a las 20:45 horas en los campos de lavanda de Malacuera-Olmeda del Extremo.

Como ya es tradición, la organización recomienda acudir vestido de blanco, una costumbre que crea un espectacular contraste con el color violeta de las plantaciones y que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del festival.

Mucho más que música: visitas, mercado y talleres

El Festival de la Lavanda ofrece mucho más que conciertos. Durante todo el mes de julio, Brihuega organiza actividades para que los visitantes puedan disfrutar de una escapada completa y conocer de cerca la historia de este cultivo.

Los viernes, sábados y domingos se realizan visitas guiadas a los campos de lavanda, con salidas a las 19:00 y a las 20:30 horas desde el Parque María Cristina. Los recorridos permiten descubrir el proceso de cultivo, la recolección y la elaboración de la esencia de lavanda. El precio es de 3 euros por persona, aunque el acceso a los campos sigue siendo libre y gratuito en las zonas habilitadas.

Durante el fin de semana del 11 y 12 de julio, el municipio celebrará además el tradicional Mercado de la Lavanda, instalado entre la Puerta de la Cadena y la Plaza del Coso. Los visitantes encontrarán puestos de artesanía, cosmética natural, alimentación, decoración y productos elaborados con lavanda, además de un ambiente que llena de actividad el centro histórico de Brihuega.

La programación se completa con talleres para elaborar velas artesanales, joyería botánica, cerámica, brumas textiles o sales de baño, además de catas de hidromiel y quesos, presentaciones literarias y otras actividades relacionadas con la lavanda repartidas durante todo el mes.

Una escapada perfecta cerca de Madrid

Uno de los grandes atractivos del Festival de la Lavanda es su cercanía con la capital. Brihuega se encuentra a algo más de una hora de Madrid, lo que permite disfrutar de la experiencia incluso en una excursión de un solo día.

Muchos visitantes aprovechan la jornada para recorrer el casco histórico del municipio, conocido como el Jardín de la Alcarria, descubrir sus plazas, murallas y jardines y terminar la tarde contemplando el atardecer entre los campos de lavanda, el momento en el que el paisaje ofrece su imagen más espectacular.