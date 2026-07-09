La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, junto con sus homólogos del resto de Comunidades Autónomas han trasladado este jueves al Ministerio de Sanidad, que encabeza Mónica García, el Decálogo de posicionamiento común de las comunidades autónomas ante el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

El documento, que cuenta con el respaldo y la firma de las 17 comunidades, lo ha leído un director general País Vasco en la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad.

El primer punto de este decálogo apunta a una "necesidad de una reforma construida desde el consenso institucional". "Las Comunidades Autónomas comparten la necesidad de actualizar el Estatuto Marco del personal estatutario para adoptarlo a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud y mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales", indica el texto.

Asimismo, el decálogo recuerda que las Comunidades Autónomas "constituyen el núcleo operativo del Sistema Nacional de Salud". Se subraya que son estas las responsables de la "organización, gestión y prestación efectiva de la asistencia sanitaria, así como la gestión de los recursos humanos que hacen posible la prestación". "Asimismo, son quienes asumen materialmente el impacto organizativo, presupuestario y asistencial derivado de cualquier modificación del régimen jurídico del personal estatutario", afirma.

El documento también manifiesta que el anteproyecto no ha incluido la suficiente "participación de los órganos de coordinación interadministrativos" y critica la "alteración de la metodología tradicional de trabajo del Sistema Nacional de Salud". Recuerdan que "las principales normas de recursos humanos sanitarios" han demostrado su eficacia gracias a "la cooperación institucional, el análisis técnico y la búsqueda de consensos". El documento expresa también el malestar por "el riesgo de desequilibrio entre derechos profesionales y sostenibilidad del sistema".

En relación con el proceder del Estatuto Marco que defiende Mónica García, el texto indica: "Las últimas modificaciones incorporadas parecen responder fundamentalmente al resultado de la negociación desarrollada en el ámbito sindical, sin que conste una valoración equivalente de sus implicaciones sobre la gestión ordinaria de los servicios de salud".

Por último, las Comunidades Autónomas solicitan una "memoria económica rigurosa y una financiación adecuada". Con todo, expresan la "voluntad de colaboración institucional".