De la nota de corte más alta de Madrid al 'efecto Princesa Leonor' en la Carlos III: los datos tras la PAU 2026

Un año más, el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se mantiene como la titulación con la nota de corte más alta de toda la Comunidad de Madrid. Para acceder el próximo curso 2026-2027 será necesario alcanzar un 13,715 sobre 14, un registro que permite a esta carrera conservar un liderazgo ininterrumpido desde 2012, cuando arrebató ese puesto a Medicina, tradicionalmente la titulación más exigente del distrito universitario madrileño.

La Complutense explica que este dato responde al equilibrio entre la oferta de plazas y la demanda. En el caso del doble grado de Matemáticas-Física apenas se ofertan una treintena de plazas, una cifra diez veces inferior a las disponibles en Medicina, lo que dispara la nota de acceso.

Las calificaciones de acceso llegan, además, en un año en el que las notas de corte han experimentado un ligero descenso en buena parte de las titulaciones tras la celebración de la PAU. Pese a ello, las seis universidades públicas madrileñas han adjudicado plaza a 49.197 estudiantes, de los que 15.643 estudiarán en la Universidad Complutense, lo que representa el 31,8 % del total.

El proceso de admisión ha registrado 61.507 solicitudes, aunque la presión sobre las universidades públicas ha disminuido ligeramente respecto al año pasado. En concreto, se han contabilizado 2.633 aspirantes menos que en la convocatoria anterior. También desciende el número de estudiantes procedentes de fuera del distrito universitario madrileño: de las solicitudes presentadas, 35.178 corresponden a alumnos de otras comunidades autónomas, 2.577 menos que hace un año.

Aunque Matemáticas-Física vuelve a ser la carrera con el acceso más complicado, Medicina continúa siendo la opción preferida por los futuros universitarios. El grado de Medicina de la Universidad Complutense encabeza la clasificación de solicitudes en primera opción con 2.965 aspirantes, muy por delante de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid (1.194). Completan el ranking Psicología en la Autónoma, con 1.119 solicitudes; Odontología en la Complutense, con 1.048; y Veterinaria, también en la UCM, con 1.041.

Si se analizan todas las preferencias de los estudiantes, independientemente del orden en que fueron elegidas, Medicina vuelve a monopolizar el interés. La Complutense lidera con 5.775 solicitudes globales, seguida por Medicina en la Autónoma (5.495), Medicina en la Universidad de Alcalá (5.132), Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos (5.074) y Psicología en la Complutense, que alcanza las 4.893 peticiones.

La Universidad Carlos III de Madrid también cierra el proceso de admisión con cifras récord. La institución ha destacado que ha recibido el mayor número de solicitudes de su historia, con más del doble de candidatos en primera opción por cada plaza ofertada. Finalmente, ha cubierto prácticamente toda su oferta con 4.612 estudiantes admitidos, de los cuales un 34 % procede de fuera de la Comunidad de Madrid.

Las titulaciones con las notas más altas

En la Universidad Complutense, tras Matemáticas-Física (13,715), las notas de corte más elevadas corresponden al doble grado de Ingeniería Informática-Matemáticas (13,290); Medicina (13,053); Odontología (12,728); Economía-Matemáticas-Ciencia de Datos (12,616); Economía-Relaciones Internacionales (12,608); Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial (12,449), e Ingeniería Matemática (12,448).

La Universidad Carlos III consigue las notas de corte más altas en 36 de sus 45 titulaciones. Sobresalen Ingeniería en Tecnologías Industriales, con un 13,503, y la doble titulación internacional en Administración de Empresas junto a ESCP Europe Business School, que exige un 13,500.

En la Universidad Autónoma de Madrid, la nota más elevada corresponde al doble grado de Historia-Estudios Internacionales (13,142), seguido de Ingeniería Informática-Matemáticas (12,966) y Medicina (12,950).

La Universidad Politécnica de Madrid vuelve a concentrar algunas de las carreras técnicas más selectivas. Ingeniería Industrial exige un 13,526; Ingeniería Aeroespacial, un 13,468; Ingeniería Biomédica, un 13,326; y Arquitectura, un 13,136.

En la Universidad de Alcalá, Medicina mantiene el listón más alto con un 12,824, seguida de Física e Instrumentación Espacial (12,153). Por su parte, en la Universidad Rey Juan Carlos destacan el doble grado de Derecho-Relaciones Internacionales (13,114), Medicina (12,889) y Criminología-Psicología (12,460), entre las titulaciones con mayor exigencia para acceder.

Los datos confirman que, pese al ligero descenso generalizado de las notas de corte, las titulaciones vinculadas a las ciencias, la ingeniería y las ciencias de la salud siguen concentrando tanto las calificaciones de acceso más elevadas como el mayor interés entre los estudiantes que comenzarán sus estudios universitarios el próximo curso en las universidades públicas madrileñas.