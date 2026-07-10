El calor no da tregua y Madrid vuelve este sábado a rozar los 40 grados: la Aemet activa el aviso amarillo

La intensa ola de calor no da tregua a la Comunidad de Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado este sábado el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región, una alerta que permanecerá vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas y que coincide con un nuevo repunte de los termómetros, que volverán a rozar los 40 grados en varios municipios.

La previsión apunta a una jornada marcada por el calor sofocante, con temperaturas máximas de hasta 39 grados en localidades como Alcalá de Henares, Aranjuez y Navalcarnero. En la capital y en Getafe se esperan 38 grados, mientras que en Collado Villalba, en la Sierra, los termómetros alcanzarán los 36.

La Aemet prevé que las temperaturas mínimas apenas experimenten cambios y se mantengan por encima de los 20 grados en toda la Comunidad, lo que dificultará el descanso durante la madrugada. A ello se sumará un ascenso entre ligero y moderado de las máximas, que superarán de forma generalizada los 34 grados en la Sierra y los 36 en el resto de la región.

Las zonas más castigadas por el calor volverán a situarse en el corredor del Henares, el sur del río Jarama y la Vega de Aranjuez, donde los registros podrían incluso superar los 38 grados a lo largo de la tarde.

En cuanto al estado del cielo, predominarán los intervalos poco nubosos durante buena parte del día, aunque se espera la formación de nubosidad de evolución en la Sierra.

El viento soplará flojo y de dirección variable durante las primeras horas, aunque tenderá a componente sur a partir del final de la mañana. La previsión no descarta intervalos de intensidad moderada e incluso alguna racha fuerte de forma puntual.

Las temperaturas previstas para este sábado en algunos de los principales municipios de la región son de 20 grados de mínima y 39 de máxima en Alcalá de Henares; 21 y 39 en Aranjuez; 22 y 36 en Collado Villalba; 23 y 38 en Getafe; 23 y 38 en la ciudad de Madrid; y 22 y 39 grados en Navalcarnero.