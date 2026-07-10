El calvario de los cooperativistas de Cuatro Caminos doce años después: Almeida busca una salida a las antiguas cocheras

Doce años después de que comenzara la odisea de cientos de cooperativistas que compraron una vivienda sobre plano en los terrenos de las antiguas cocheras de Metro de Cuatro Caminos, el Ayuntamiento de Madrid vuelve a mover ficha. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este viernes que el Consistorio ha retomado las conversaciones con los afectados y estudia nuevas fórmulas urbanísticas para tratar de desbloquear definitivamente uno de los desarrollos más enquistados de la capital.

Durante un acto público y en respuesta a las preguntas de los periodistas, Almeida ha asegurado que el Gobierno municipal analiza "todas las posibilidades" para sacar adelante el proyecto, incluida la opción de impulsarlo mediante una nueva ordenanza de iniciativa municipal que permita garantizar la construcción de las viviendas.

"Nos sentimos profundamente concernidos y, por tanto, estamos estudiando todas las posibilidades, incluso que, en este caso, la forma de desarrollo sea mediante iniciativa municipal para tratar de garantizar que, definitivamente, después de tantos años, puedan tener sus viviendas", ha señalado el regidor madrileño.

El alcalde ha insistido en que la situación resulta difícilmente justificable después de más de una década de retrasos. En este sentido, ha recordado que otros cooperativistas de promociones cercanas, como las situadas en la calle Raimundo Fernández Villaverde, ya han podido acceder a sus casas, mientras que los compradores de Cuatro Caminos siguen esperando debido a los sucesivos recursos y resoluciones judiciales que han paralizado el proyecto.

El Ayuntamiento ya había avanzado esta vía el pasado mes de marzo. Entonces, el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, anunció la elaboración de una nueva ordenanza urbanística para adaptar el desarrollo de las antiguas cocheras a las exigencias marcadas por la Justicia y tratar de salvar un proyecto que nació en 2014 con la previsión de levantar centenares de viviendas.

Aquel anuncio llegó después de que el Tribunal Supremo cerrara definitivamente la puerta al plan urbanístico aprobado para estos terrenos. El alto tribunal confirmó la nulidad del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que había dado luz verde al proyecto, respaldando así los recursos presentados por Ecologistas en Acción y la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio.

Estas organizaciones defendían que la transformación urbanística suponía un perjuicio para el patrimonio industrial y para el entorno de las históricas cocheras de Metro, argumentos que finalmente fueron avalados por los tribunales y obligaron a replantear por completo el futuro del ámbito.

Ahora, el Ayuntamiento intenta abrir una nueva etapa para poner fin a un conflicto urbanístico que se ha prolongado durante más de una década y que mantiene a cientos de familias pendientes de una solución que les permita, por fin, acceder a las viviendas por las que apostaron hace ya doce años.