Los mejores planes para escapar del calor este fin de semana en Madrid: conciertos, playa urbana y escapadas

Madrid afronta un nuevo fin de semana con una agenda repleta de propuestas para todos los gustos. Desde conciertos gratuitos, mercadillos y exposiciones hasta musicales, cine de verano, festivales y actividades al aire libre, la capital ofrece decenas de planes para disfrutar entre el viernes y el domingo.

Además, quienes quieran salir por unas horas de la ciudad también encontrarán escapadas muy cerca de Madrid para refrescarse, descubrir paisajes únicos o vivir experiencias diferentes sin necesidad de recorrer largas distancias.

Música, cultura y planes gratuitos

Uno de los grandes protagonistas del fin de semana será la Semana de la Ópera, que hasta el domingo llevará proyecciones gratuitas del Teatro Real a la plaza de Isabel II, donde se instalará una gran pantalla para disfrutar de diferentes espectáculos al aire libre. La programación se completa con una jornada de puertas abiertas en el propio Teatro Real durante la mañana del domingo.

El deporte también tendrá su espacio con la Plaza Selección instalada en Colón, que este viernes volverá a proyectar en pantalla gigante el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica.

La música seguirá siendo protagonista con el concierto gratuito de Whatever Jazz Band este viernes en la avenida del Presidente Carmona, además de las actuaciones de Alain Pérez y Farruquito en Conde Duque dentro de la programación de Veranos de la Villa.

Precisamente, el festival cultural del verano acaba de arrancar con decenas de propuestas repartidas por toda la ciudad durante julio y agosto, incluyendo conciertos, teatro, danza, flamenco, cine al aire libre y numerosas actividades gratuitas.

Exposiciones, mercadillos, museos y cine

Las exposiciones también protagonizan la agenda cultural. El Museo de Arte Contemporáneo estrena la muestra gratuita El deber de lo nuevo, mientras que el paseo de Coches del Parque del Retiro acoge una nueva exposición al aire libre dedicada a las relaciones entre España y Rumanía.

Además, este será el último fin de semana para visitar Nostalgia Utopía, la exposición de Ana Locking en la Sala Canal de Isabel II.

El sábado volverá una nueva edición del Mercado de las Ranas en la calle Huertas con comercios, gastronomía y actividades durante toda la jornada. Ese mismo día también se celebrará el Mercado del Juguete en Fuenlabrada, mientras que el domingo será el turno del mercado Brandi B en Las Rozas, con moda, artesanía y complementos.

Los amantes del arte también podrán aprovechar la apertura nocturna gratuita del Museo del Prado el sábado para visitar las exposiciones temporales A la manera de Italia y Prado siglo XXI. Además, el domingo varios museos estatales volverán a ofrecer entrada gratuita, entre ellos el Arqueológico Nacional, el Museo de América y el Museo Cerralbo.

Las noches de verano continúan llenándose de cine con diferentes propuestas repartidas por la ciudad. El cine de Ciudad Lineal mantiene sus sesiones gratuitas, mientras que también continúan las proyecciones del Palacio de Cibeles y del Parque de la Bombilla.

Escapadas, naturaleza y planes diferentes

Quienes busquen refrescarse sin salir de la capital pueden acercarse a la playa urbana de Madrid Río, que ya funciona todos los días con chorros de agua, zonas de sombra y acceso completamente gratuito.

Si la idea es escapar del calor rodeado de naturaleza, una de las mejores opciones sigue siendo Las Berceas, en Cercedilla. A menos de una hora de Madrid, este espacio de piscinas rodeadas de pinares vuelve a convertirse en uno de los destinos estrella del verano.

También a poco más de una hora de la capital, Brihuega vive uno de los fines de semana más especiales del año con el inicio de su Festival de la Lavanda. Los campos teñidos de violeta vuelven a recibir a miles de visitantes con conciertos al atardecer, visitas guiadas y un mercado dedicado a este cultivo que llena de ambiente el municipio.

Para quienes prefieran un plan diferente sin salir de Madrid, el Cementerio de la Almudena continúa ofreciendo sus visitas teatralizadas nocturnas. El recorrido combina patrimonio, historia y personajes históricos en una experiencia que se ha convertido en uno de los planes más curiosos del verano.