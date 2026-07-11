El "lugar de esperanza" para niños incurables: Madrid construye ya el primer centro de paliativos pediátricos de España

Madrid contará con el primer centro de España dedicado exclusivamente a los cuidados paliativos pediátricos. El futuro Centro de Atención Paliativa Pediátrica Integral (CAPPI), que ya se está levantando en el distrito de San Blas-Canillejas sobre una parcela municipal, está llamado a convertirse en un recurso pionero para niños con enfermedades incurables y sus familias.

José Luis Martínez-Almeida visitó este pasado viernes el avance de las obras junto al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Allí anunció la fecha prevista para la puesta en marcha del centro: a partir del primer trimestre de 2027.

Durante la visita, el alcalde aseguró que se trata de "uno de los edificios más importantes" que tendrá la ciudad "por lo que representa, por lo que significa y por lo que va a pasar aquí". E incluso lo llegó a resumir como "un lugar de esperanza para esos niños y familias".

El proyecto, que comenzó a construirse en julio de 2024, se desarrolla sobre un suelo municipal cedido durante 75 años a la Fundación porqueViven y cuenta con financiación íntegra de la Fundación Amancio Ortega.

"Hay una realidad: que son 60.000 familias en España que tienen un diagnóstico de enfermedad de un hijo, nieto, sobrino, que no tiene cura", explicó el edil. El nuevo centro permitirá afrontar ese proceso "de una manera diferente", al reunir atención sanitaria especializada con espacios de apoyo psicológico y zonas de respiro para los cuidadores.

Para el Ayuntamiento de Madrid, la cesión de esta parcela municipal a la Fundación PorqueViven es "la mejor decisión que podríamos haber tomado en este solar". De hecho, Almeida consideró que en sus siete años como alcalde no se ha destinado ningún suelo municipal "para fines más nobles y más dignos".

El centro estará gestionado por la Fundación PorqueViven y podrá atender cada año hasta 1.400 niños de entre 0 y 18 años. Para ello contará con un equipo formado por un centenar de profesionales y alrededor de 400 voluntarios.

Además de la atención médica y sociosanitaria, el CAPPI incluirá un centro de día para niños encamados mientras sus padres trabajan, un aula de integración para menores no encamados y un espacio de respiro familiar pensado para que los cuidadores puedan disponer de unas horas de descanso o atender otras necesidades.

El proyecto incorpora también distintos recursos orientados al bienestar tanto de los pacientes como de sus familias. Entre ellos habrá atención psicológica, salas de terapia para usuarios internos y externos, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, terapia acuática en piscina, además de biblioteca y sala de juegos.

La mitad de la parcela, de 10.000 metros cuadrados, estará destinada a zonas verdes, con un jardín de 5.000 metros cuadrados concebido como un entorno para el descanso y el "respiro" de las familias.

Durante la visita, la directora general de la Fundación porqueViven, Mónica Cantón de Celis, recordó que en España hay unas 60.000 familias que necesitan cuidados paliativos pediátricos, aunque solo el 15% recibe una atención integral y multidisciplinar. En la Comunidad de Madrid, la fundación acompaña actualmente a más de 400 familias mediante un modelo de atención continuada que también contempla apoyo para los hermanos de los menores y espacios de descanso para sus principales cuidadores.

"Esa situación de angustia en este edificio la van a poder vivir por lo menos de una manera diferente, porque va a ser un centro sociosanitario, con todos los requerimientos médicos y asistencia sanitaria, pero también un lugar donde las familias van a tener respiro", opinó Almeida.