Entra en vigor en Madrid la ley de Ayuso que reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar

Desde este sábado entra en vigor la ley autonómica que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar a efectos administrativos, lo que permitirá tenerlo en cuenta en el acceso a determinadas ayudas, aunque las ventajas asociadas a la condición de familia numerosa no se aplicarán hasta dentro de seis meses.

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entra en vigor de inmediato y permite que el concebido no nacido sea tenido en cuenta en aquellas ayudas que dependen de la renta familiar. Entre ellas se incluyen becas para Bachillerato, apoyos para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados o ayudas de comedor, así como otras cuyo pago "se condicione al nacimiento del concebido".

Para acceder a estos beneficios no será necesario acreditar una semana mínima de embarazo, salvo que la normativa específica de cada ayuda establezca lo contrario. Sin embargo, en el caso de prestaciones "de carácter económico", sí se exigirá haber superado una determinada fase de gestación, que en todo caso será posterior a la semana 14.

El embarazo deberá justificarse mediante un informe médico emitido en los cinco días hábiles previos a la solicitud. Este documento deberá incluir la identificación y número de colegiado del facultativo, así como la semana de gestación y la fecha prevista de parto.

La norma también contempla situaciones específicas. En embarazos múltiples, cada concebido será computado individualmente para el acceso a derechos y beneficios. Si finalmente el nacimiento no se produce, las familias deberán comunicarlo a la administración, aunque no estarán obligadas a devolver las ayudas recibidas siempre que cumplieran los requisitos en el momento de su concesión.

Equiparación a familia numerosa

Uno de los cambios más relevantes llegará en seis meses, cuando entre en vigor la equiparación a familia numerosa para hogares con dos hijos que esperan un tercero. Para ello se creará un certificado específico, obligatorio para acceder a ventajas como deducciones fiscales, descuentos en transporte público o exenciones de tasas, y que tendrá validez hasta tres meses después de la fecha prevista de parto.

El concebido es persona desde el primer minuto, y por eso tiene derechos. Madrid es la primera región que así lo reconoce en sus políticas. En defensa de la vida. Y en apoyo a las familias, por las que hay que mirar siempre. pic.twitter.com/pSdbCOOOmE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 2, 2026

A partir de la semana 14 de gestación, estas familias podrán beneficiarse de dichas ventajas. Tras el nacimiento, bastará con presentar el certificado de nacimiento y una declaración responsable para convertir este documento provisional en el título oficial de familia numerosa.

La iniciativa responde a un compromiso adquirido por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su campaña de 2019. La ley fue aprobada el pasado 2 de julio en la Asamblea de Madrid con el apoyo del PP y Vox, en un pleno extraordinario convocado tras superar un defecto de tramitación inicial.