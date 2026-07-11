Óscar López será el rival de Ayuso en 2027 tras quedarse sin oposición en las primarias del PSOE

Óscar López será el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027. El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha quedado proclamado candidato después de que la otra aspirante, Silvia López Quivira, no reuniera los avales mínimos exigidos para concurrir a las primarias.

El PSOE de Madrid ha comunicado este sábado, una vez concluido el plazo de recogida de avales, que Óscar López ha superado los 2.092 avales necesarios, equivalentes al 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid.

La proclamación del ministro como candidato se produce después de que Silvia López Quivira, abogada y militante de la agrupación socialista de Chamartín, no alcanzara el respaldo mínimo requerido para continuar en el proceso interno.

La presentación de López Quivira había supuesto la aparición de una candidatura alternativa en unas primarias que inicialmente se preveían sin competencia. En el proceso celebrado en diciembre de 2024 para elegir la Secretaría General del PSOE-M, Óscar López no tuvo rival.

Las primarias continúan

Mientras queda resuelta la candidatura socialista para la Comunidad de Madrid, el proceso interno para elegir al aspirante a la Alcaldía de la capital sigue abierto.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la portavoz adjunta, Enma López, han presentado los avales necesarios y el calendario de las primarias continúa su curso.

Según el partido, este domingo comenzará la campaña de información para la militancia, que se prolongará hasta el sábado siguiente. La votación está prevista para el 19 de julio, fecha en la que se conocerá quién encabezará la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de 2027 frente al actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Durante los últimos días, Óscar López ha mostrado públicamente su respaldo a Reyes Maroto. El pasado sábado, antes de la manifestación del Orgullo LGTBI, apeló a ella para "cambiar Madrid" a partir de 2027. La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, también ha expresado su apoyo a la candidatura de Maroto.

Recuperar el liderazgo de la izquierda

La candidatura de Óscar López tiene un doble objetivo: intentar desbancar a Isabel Díaz Ayuso y recuperar para el PSOE la hegemonía de la izquierda madrileña, perdida en favor de Más Madrid.

Los socialistas dejaron de ser la principal fuerza de la oposición en las elecciones autonómicas de 2021, cuando empataron a 24 escaños con la formación de Mónica García. Sin embargo, Más Madrid obtuvo unos 6.000 votos más, lo que permitió a García situarse como líder de la oposición en la Asamblea. Dos años después volvió a repetirse el empate en escaños, con Más Madrid de nuevo por delante en número de votos.

Otro de los interrogantes pendientes es cuándo dejará Óscar López el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para dedicarse de forma exclusiva a la carrera por la Comunidad de Madrid.