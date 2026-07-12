Alerta en Madrid: los atracos a joyerías se disparan con 12 asaltos en dos meses y los joyeros piden endurecer la ley

Madrid sufre una preocupante escalada de criminalidad organizada en el sector del lujo. El secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid, Armando Rodríguez, ha desvelado en declaraciones a Libertad Digital que la región ha registrado 12 atracos en los últimos dos meses, una tendencia al alza que ya se extiende al resto de España. Los asaltos se caracterizan por el uso sistemático de la violencia, la intimidación y el empleo de armas de fuego, lo que eleva la gravedad de la situación.

El factor del precio del oro y el origen de las bandas

La investigación de estos delitos apunta a organizaciones criminales con un modus operandi transnacional. "Las bandas que están identificadas proceden de países iberoamericanos, aunque faltan por identificar y en las próximas detenciones que se produzcan se podrá verificar y comprobar", detalla Rodríguez.

El incremento del valor de las materias primas actúa como un incentivo directo para el crimen organizado, aunque no de forma exclusiva. El precio del oro es un factor muy importante por la evolución que ha tenido en los últimos meses, e incluso años, y sirve de reclamo para atraer a estas bandas a territorio nacional.

Reforma legal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid, Armando Rodríguez, pide una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde los jueces "tengan que decretar prisión provisional en este tipo de delitos patrimoniales", estableciendo un número de situaciones que, de verse superado, fuerce la aplicación de esta medida.

El objetivo principal es evitar la reincidencia y acabar con la impunidad actual de estos robos, impidiendo que el país siga funcionando como un "paraíso para la delincuencia internacional" donde los delincuentes acumulan decenas de detenciones policiales sin llegar a ingresar en prisión antes del juicio.

El Gremio de Joyeros ejercerá la acusación particular

La patronal madrileña ha decidido adoptar una postura activa en los tribunales para asegurar que los responsables permanezcan en prisión y reciban las sanciones correspondientes. El colectivo no se limitará a la denuncia pública de la inseguridad en las calles de la capital.

"Siempre que las víctimas lo permitan y así nos lo autoricen, vamos a presentarnos como gremio como acusación particular en cuanto se produzcan detenciones de estas bandas organizadas", confirma Armando Rodríguez, garantizando el respaldo jurídico del sector frente a la ofensiva criminal.