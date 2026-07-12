Guerra en el PSOE de Madrid: Enma López logra los avales y competirá con Reyes Maroto por la candidatura a la Alcaldía

La carrera para convertirse en la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2027 se decidirá en las urnas. La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Enma López, ha conseguido reunir los avales exigidos por el partido y disputará las primarias a la actual portavoz municipal, Reyes Maroto, en una votación prevista para el próximo 19 de julio.

El proceso de recogida de apoyos concluyó este sábado tras una semana de intensa actividad en las agrupaciones socialistas de la capital. Finalmente, las dos aspirantes han superado el mínimo requerido para formalizar sus candidaturas. Según los datos facilitados por el PSOE de Madrid, Reyes Maroto presentó 1.376 avales válidos, mientras que Enma López obtuvo 1.028, por encima del umbral necesario para participar en las primarias.

La confirmación de ambas candidaturas abre ahora una campaña informativa que se desarrollará hasta el 18 de julio. Un día después, la militancia socialista elegirá quién encabezará el proyecto del partido para intentar recuperar el Ayuntamiento de Madrid en 2027 frente al actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La carrera enfrenta a dos dirigentes que hasta hace apenas tres años compartían estrategia política. En las elecciones municipales de 2023, Reyes Maroto fue la candidata socialista a la Alcaldía y Enma López ejerció como directora de campaña y ocupó el número tres de la lista. Ahora ambas defienden proyectos diferentes para intentar hacerse con el partido en la capital.

La campaña entra en su fase decisiva

Durante la recogida de avales, Enma López ha desarrollado una campaña muy centrada en la movilización de la militancia, combinando visitas a distintas agrupaciones con una intensa presencia en redes sociales bajo el formato denominado "avalmaratón". Su mensaje ha girado en torno a la necesidad de abrir una nueva etapa para el socialismo madrileño, apelando a la renovación y a un proyecto con mayor implantación en los barrios.

Tras confirmarse que había superado el mínimo de apoyos exigido, López ha agradecido el respaldo recibido por la militancia a través de sus redes sociales. "Nos dijeron que era imposible y hemos conseguido los avales. La militancia socialista es imparable", ha afirmado en su perfil de X.

Nos dijeron que era imposible y hemos conseguido los avales. La militancia socialista es imparable. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS ❤️ pic.twitter.com/JjOorW7Q8q — Enma López (@EnmaLopez) July 11, 2026

Por su parte, Reyes Maroto ha afrontado esta fase compaginando su labor al frente del grupo municipal con la campaña interna. La exministra ha defendido la continuidad del proyecto iniciado en 2023 y ha insistido en su compromiso con la ciudad, respaldada durante la recogida de avales por buena parte de los concejales socialistas en el Ayuntamiento y por dirigentes del PSOE madrileño, entre ellos la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar.

Una vez oficializadas ambas candidaturas, las dos aspirantes centrarán ahora sus esfuerzos en convencer a la militancia durante la semana de campaña previa a la votación. Si alguna de las candidatas obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta será proclamada candidata del PSOE para las elecciones municipales de 2027. En caso contrario, el proceso se resolverá en una segunda vuelta prevista para el 26 de julio.

Óscar López, candidato a la Comunidad de Madrid

La resolución de las primarias para la Alcaldía de Madrid contrasta con lo ocurrido en la carrera por la Presidencia de la Comunidad. El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya ha quedado proclamado candidato socialista para las elecciones autonómicas de 2027.

Su designación se ha producido este sábado después de superar el mínimo de avales exigido y de que la otra aspirante, Silvia López Quivira, no lograra reunir los apoyos necesarios para concurrir al proceso. De este modo, no será necesario celebrar primarias y Óscar López será el encargado de enfrentarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los comicios de 2027.