Muere ahogado un joven de 28 años mientras se bañaba en el pantano de San Juan

Un joven de 28 años ha fallecido este domingo por la mañana mientras se bañaba en el pantano de San Juan, en la linde entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. El aviso al servicio de emergencias se recibió a las 8:54 horas y movilizó a Bomberos de la Comunidad de Madrid, SUMMA 112 y Guardia Civil.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el joven se encontraba acompañado por varios amigos cuando se produjo el incidente.

Tras la primera llamada de socorro, hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que localizaron el cuerpo del bañista a unos tres metros de profundidad. Finalmente, fue la Guardia Civil la encargada de recuperar el cuerpo del agua.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento por ahogamiento de un bañista esta mañana en el Pantano de San Juan. #BomberosCM ha localizado el cuerpo a unos tres metros de profundidad y finalmente ha sido @guardiacivil la que ha procedido al rescate. #SUMMA112 ha desplazado también al… pic.twitter.com/ZGdPn8d7wt — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 12, 2026

Una vez recuperado el cuerpo, los sanitarios del SUMMA 112 confirmaron el fallecimiento del joven.

Además, el servicio de emergencias desplazó al psicólogo de guardia, que prestó asistencia a los amigos de la víctima, presentes en el lugar de los hechos.

La Guardia Civil investiga las causas

Por ahora, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento.

Según la información facilitada por Emergencias 112, este es el segundo ahogamiento mortal registrado durante la actual temporada estival en el pantano de San Juan. El primero tuvo lugar el 14 de junio, cuando falleció un hombre de 57 años.