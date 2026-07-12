Otra tarde de retrasos en el AVE Madrid-Andalucía debido a un robo de cables entre la Venta La Inés y Brazatortas

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra afectada en la tarde de este domingo, 12 de julio con retrasos debido a una incidencia provocada por robo de cables entre la Venta La Inés y Brazatortas, en Ciudad Real.

Así lo ha comunicado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', donde ha indicado que en estos momentos el personal está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible, al igual que comunicaron hace a penas dos días por un posible robo de cableado en la comarca toledana de La Sagra, que volvió a dejar retrasos en los AVE Madrid-Andalucía.

⚠️ Por robo de cable entre Venta La Inés y Brazatortas, se están registrando retrasos en los trenes que circulan por la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía.

🧑‍🔧 Se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad. — INFOAdif (@InfoAdif) July 12, 2026

De hecho, el gestor ferroviario explicó el pasado miércoles que en la última semana se había registrado un aumento de los robos de cable ferroviario, un total de nueve incidencias en todo el país "relacionadas con este tipo de actos vandálicos", tres de las cuales en el corredor sur de alta velocidad. Así, incidió en que estos robos del corredor sur se concentraban en la misma zona: entre Urda (Toledo), Malagón (Ciudad Real) y Ciudad Real.

Los usuarios han mostrado su indignación a través de redes sociales, donde se pueden leer comentarios como "vamos a robo de cable por día… y siempre en la línea de Andalucía", "Otra vez... ¿Siempre en la misma línea?" o quejándose del tiempo de espera, "Pero, ¿dos horas de retraso?".