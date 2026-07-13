Aparatoso accidente en Castellana: un coche se empotra en las escaleras del Metro de Begoña

Un aparatoso accidente de tráfico en el paseo de la Castellana ha terminado la madrugada de este lunes con un coche encajado en las escaleras de acceso a la estación de Metro de Begoña. Según ha informado Emergencias Madrid, los dos ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, han resultado heridos, ella con pronóstico grave.

Todo parece indicar que dos turismos habrían chocado en la mencionada vía y, al perder el control, uno de ellos ha acabado en las escaleras de la estación del suburbano madrileño.

La situación ha obligado a intervenir a los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que primero han rescatado a los dos ocupantes atrapados en el interior del vehículo y, una vez atendidos los heridos, han retirado el coche de la boca de Metro y saneado la zona para recuperar la normalidad.

Por su parte, los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a las víctimas por múltiples traumatismos y, junto con personal del Hospital La Paz, han realizado el traslado de ambos al centro hospitalario, uno con pronóstico leve y otro grave.

Aparatoso #accidente en paseo de la Castellana. Dos turismos chocan y, al perder el control, uno de ellos acaba en las escaleras del metro de Begoña. @BomberosMad rescata a los dos ocupantes. @SAMUR_PC les atiende por múltiples traumatismos. @policiademadrid investiga. pic.twitter.com/fp2cHpjKQO — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) July 13, 2026

"Dentro había un varón de unos 40 años con lesiones óseas, en principio parece únicamente una fractura de tobillo bastante leve. Hemos atendido también a la acompañante, una mujer de unos 40 años, con lesiones más importantes, múltiples fracturas, nos preocupa una fractura de pelvis", ha especificado Abel Jimeno, supervisor de Samur.