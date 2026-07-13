Ayuso denuncia el "agravio" del Gobierno con la Fórmula 1: "cero euros" para Madrid y 40 millones para Cataluña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en elevar el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez al denunciar la "falta de apoyo económico" del Ejecutivo central al Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará el próximo mes de septiembre en Madrid, al tiempo que contrapone esa actitud con las ayudas públicas destinadas durante años al circuito de Cataluña.

Unas declaraciones, realizadas en el marco de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en un hotel del centro de Madrid, que se producen en un contexto en el que algunos medios incluso hablan de un supuesto intento de "boicot" político al desembarco de la Fórmula 1 en la capital.

Ayuso ha defendido el proyecto de la Fórmula 1 como una inversión estratégica para la región y ha recordado que, según las estimaciones oficiales, el Gran Premio generará un impacto económico cercano a los 450 millones de euros anuales y alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos.

"Es una gran inversión que no cuesta al contribuyente madrileño, a pesar del retorno que tiene para la Comunidad de Madrid", afirmó la dirigente autonómica, reivindicando además que el proyecto haya salido adelante sin necesidad de financiación pública.

Cataluña, en el centro de la comparación

La presidenta regional ha centrado buena parte de sus críticas en el diferente trato que, a su juicio, dispensa el Gobierno a Madrid y a Cataluña. Ayuso ha recordado que las Administraciones Públicas han destinado más de 40 millones de euros al Gran Premio disputado en Montmeló, una cifra que asegura que no cuestionaría si no fuera porque, según afirma, "los mismos políticos que lo defienden han buscado con ese mismo pretexto que el Gran Premio no se celebrara en Madrid".

La dirigente popular lamenta que mientras el Ejecutivo respaldaba económicamente el Gran Premio catalán, el proyecto madrileño haya tenido que desarrollarse sin aportaciones del Estado, pese a tratarse del futuro Gran Premio de España.

Sin llegar a citar nombres concretos, sus declaraciones llegan después de meses de un enconado enfrentamiento político alrededor de la llegada de la Fórmula 1 a Madrid, una operación que desde distintos sectores de la izquierda y del independentismo catalán recibió numerosas críticas y recursos durante su tramitación.

Acusaciones de trato desigual

La presidenta madrileña aprovechó además su intervención para ampliar sus críticas al reparto de inversiones del Gobierno entre Comunidades Autónomas.

Según expuso, únicamente el 1,59% de las subvenciones culturales directas del Ejecutivo recaen sobre entidades radicadas en la Comunidad de Madrid, frente al 91,8% destinado a Cataluña. También ha asegurado Ayuso que el 100% de las ayudas estatales para instalaciones deportivas municipales concedidas desde 2023 han terminado igualmente en territorio catalán.

"Los españoles ya no son iguales ante la ley ni ante las oportunidades", denunció la dirigente madrileña, quien sostuvo que el peso de cada comunidad depende actualmente de la "necesidad estratégica" del Gobierno para mantener su mayoría parlamentaria.

En ese sentido, afirma que Madrid se ha convertido en el "cajero automático" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a ser una de las regiones que más aporta al conjunto del Estado.

La batalla política por el Gran Premio

Las palabras de Ayuso vuelven a situar la Fórmula 1 en el centro de la confrontación política entre el Ejecutivo autonómico y el central.

La presidenta insiste en que el Gran Premio madrileño representa un proyecto de alcance nacional por el impacto económico, turístico y de imagen que tendrá para España, y lamenta que, en su opinión, el Ejecutivo no haya mostrado el mismo respaldo institucional que sí ha dispensado históricamente al circuito catalán.

Algunos medios han ido incluso un paso más allá y hablan de un supuesto intento de "boicot" al proyecto madrileño por parte del Gobierno central, una acusación que desde la Moncloa no han asumido públicamente y sobre la que no existe pronunciamiento oficial. Mientras tanto, Ayuso mantiene que Madrid ha conseguido sacar adelante la prueba sin recurrir a fondos estatales y reivindica el futuro Gran Premio como uno de los grandes motores económicos e internacionales de la Comunidad de Madrid.