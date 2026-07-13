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Madrid

Detenido por el robo con violencia de 22 móviles valorados en 8.000 euros en Latina

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valdemoro al presunto responsable, que ha sido puesto a disposición judicial.

Libertad Digital
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valdemoro al presunto responsable, que ha sido puesto a disposición judicial.
Imagen de archivo de la Policía Nacional. | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Valdemoro a un hombre como presunto responsable de un delito de robo con violencia e intimidación en una tienda de telefonía móvil del distrito madrileño de Latina, en el que sustrajo 22 teléfonos móviles, valorados en 8.000 euros, además de 1.500 euros en efectivo.

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Los hechos que han motivado esta intervención policial se remontan al pasado 30 de junio, cuando el detenido, provisto de un arma de fuego, encañonó al empleado del establecimiento y lo ató posteriormente de pies y manos.

Las pesquisas efectuadas por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Latina, en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Científica, lograron identificar y localizar al autor de los hechos, que fue detenido el 9 de julio y ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

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