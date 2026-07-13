El éxito de la sanidad madrileña: ocho hospitales públicos entre los 25 mejores de España

La Comunidad de Madrid vuelve a concentrar el mayor número de hospitales públicos en la clasificación de los 25 mejores hospitales de España elaborada por Forbes España para 2026. Según este listado, ocho centros del Servicio Madrileño de Salud aparecen entre los seleccionados y seis de ellos ocupan puestos entre los diez primeros, con la Fundación Jiménez Díaz, La Paz, 12 de Octubre y Gregorio Marañón repitiendo las cuatro primeras posiciones.

La clasificación publicada por Forbes España sitúa de nuevo a la Fundación Jiménez Díaz en el primer puesto, seguida por los hospitales públicos La Paz, 12 de Octubre y Gregorio Marañón, que conservan las posiciones obtenidas en la edición de 2025.

Además de estos cuatro centros, el Hospital Ramón y Cajal mejora su posición y asciende hasta el sexto lugar, tres puestos por encima del registrado el año anterior. También avanza el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, que alcanza el séptimo puesto tras subir tres posiciones respecto a la clasificación anterior.

La presencia madrileña se completa con el Hospital Clínico San Carlos, situado en el puesto 14, y el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, que entra este año en la lista y ocupa la posición 18.

Los criterios del ranking

De acuerdo con la metodología publicada por Forbes España, el ranking se elabora por cuarto año consecutivo a partir de un análisis cualitativo de distintos indicadores relacionados con la actividad de los centros sanitarios.

La revista señala que la clasificación tiene en cuenta factores como la excelencia asistencial, la innovación, la investigación y la capacidad de transformación de los hospitales.

Entre los aspectos evaluados figuran también la calidad de la atención sanitaria, el liderazgo en distintas especialidades médicas, la incorporación de tecnología, la actividad investigadora, la participación en ensayos clínicos, la capacidad docente y el desarrollo de proyectos estratégicos dirigidos a mejorar la atención al paciente.

Indicadores evaluados

La metodología también incorpora la valoración de los principales hitos clínicos, científicos y organizativos alcanzados durante el último año por los hospitales incluidos en el análisis.

Según explica Forbes España, estos elementos permiten valorar la contribución de los centros al avance de la medicina, la mejora de los resultados en salud y el desarrollo de una atención sanitaria más especializada, innovadora y centrada en el paciente.

La clasificación incluye hospitales públicos y privados de toda España y, según la nota difundida por la Comunidad de Madrid, vuelve a situar a los centros madrileños entre los más representados del listado correspondiente a 2026.