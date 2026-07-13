El primer tren sin conductor de la Línea 6 de Metro ya está en Madrid

El primer tren automático que circulará por la línea 6 de Metro ya está en Madrid. "Metro de Madrid sigue creciendo al compás de esta región trepidante, pujante, moderna y los trenes autónomos de la Línea 6 ya están aquí", ha celebrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha podido visitar el convoy de primera mano.

Ayuso ha presentado el tren este lunes desde el depósito de Cuatro Vientos y ha subrayado que este proyecto volverá a situar al suburbano madrileño "entre los más avanzados del mundo". La renovación contempla la incorporación de 48 nuevos trenes. Con ellos, la Circular se convertirá en la primera gran línea de toda la red madrileña con conducción totalmente automática.

Las primeras pruebas en vía de estos trenes se empezaron a realizar el pasado mayo en una pista de pruebas de la localidad navarra de Corella, perteneciente a la empresa encargada de la fabricación de los convoyes.

Aunque el primer convoy superó esos primeros ensayos, ahora deberá demostrar su funcionamiento en condiciones reales. Es por eso que las pruebas en la capital se realizarán durante los próximos meses en horario nocturno sobre las líneas 10, 11 y 12, inicialmente con un maquinista al mando y sin afectar al servicio habitual. Más adelante, cuando concluyan las obras de adaptación tecnológica de la línea 6, los ensayos pasarán a desarrollarse en la propia Circular y ya en modo completamente automático.

Los nuevos trenes sustituyen a los actuales modelos de la Serie 8000 y llegan con importantes cambios. En primer lugar, desaparece la cabina de conducción, sustituida por un cristal panorámico que permitirá a los viajeros ver el recorrido desde la parte delantera del tren. Además, cada unidad contará con seis coches conectados mediante amplios pasillos continuos, tendrá más de 109 metros de longitud y podrá transportar hasta 1.385 pasajeros, un 17% más que los convoyes actuales.

"Los 48 trenes ampliarán la capacidad de los actuales hasta los 1.385 viajeros. La velocidad punta podrá alcanzar los 110 kilómetros por hora. La frecuencia de paso de estaciones va a aumentar a 30 trenes por hora", ha añadido Ayuso este lunes.

A su vez, el director de Explotación Ferroviaria de Metro de Madrid, Juan Tébar, ha destacado que se trata de "un tren más eficiente" y ha explicado que el rediseño interior busca ofrecer "una sensación de mayor amplitud".

Actualmente ya hay otras dos unidades completamente terminadas y dos más en una fase muy avanzada de producción. Cada tren llega a Madrid por carretera en un convoy de hasta seis camiones tráiler debido a sus dimensiones.

Todo esto mientras Metro continúa instalando las futuras puertas de andén en las 28 estaciones de la Circular, a la vez que se ejecutan las obras nocturnas para renovar los andenes, mejorar la accesibilidad, instalar suelo podotáctil, corregir el desnivel entre el tren y el andén y preparar la infraestructura para la incorporación de las puertas automáticas.

Como ya explicó la CAM, la presidenta regional ha recordado que la automatización de la L6 permitirá además redistribuir maquinistas al resto de la red "reforzando así el servicio, la conciliación y sin destruir un solo puesto de trabajo".