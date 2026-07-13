Hallan un proyectil de la Guerra Civil con carga explosiva en San Martín de Valdeiglesias

Un proyectil de artillería de la Guerra Civil ha sido destruido de forma controlada en el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias después de que un vecino lo encontrara mientras paseaba con su perro.

Tras recibir el aviso, se ha movilizado a especialistas del Equipo de Desactivación de Explosivos (Tedax), que han confirmado que se trataba de un proyectil de artillería de 155 milímetros con carga explosiva.

Una vez verificado el tipo de artefacto, los agentes han establecido un dispositivo de seguridad en la zona antes de proceder a su destrucción en el mismo lugar donde había sido localizado.

También han participado efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes de la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias, que han colaborado para garantizar la seguridad durante la operación.