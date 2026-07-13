Reyes Maroto acusa a Enma López de "falta de lealtad, incluso hacia Pedro Sánchez" por disputarle Madrid

Después de que tanto Reyes Maroto como Enma López hayan reunido los avales necesarios para competir en las primarias, Maroto ha cuestionado este lunes la decisión de su hasta ahora número dos de disputarle el liderazgo del partido en la capital.
La votación interna, prevista para este domingo, decidirá quién será la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid en 2027 para intentar desbancar el Gobierno municipal a José Luis Martínez-Almeida. Por ahora, Maroto habría presentado en esta primera fase 1.376 avales válidos frente a los 1.028 conseguidos por López.
En una entrevista en RNE, la portavoz municipal ha cargado contra la candidatura de su rival y ha asegurado que "hay algunos elementos que Enma tendrá que explicar porque alguna militancia yo creo que no entiende el paso que ha dado y, sobre todo, un poco la falta de lealtad hacia mi persona, al proyecto, al PSOE e incluso a Pedro Sánchez".
Cabe recordar que López se adelantó a Maroto y fue la primera en anunciar su candidatura. Tal movimiento no solo sorprendió en el grupo municipal, sino que rompió los tiempos establecidos en Ferraz, donde llegaron a considerar que la concejala se había "equivocado". Desde entonces, Maroto ha reforzado su discurso a favor de dar continuidad al proyecto que el PSOE puso en marcha en las anteriores elecciones municipales.
"Hay que consolidar la tendencia que ya abrimos en 2023", ha repetido en esa línea este lunes, escudándose además en que una de las críticas que recibía el PSOE municipal era que "no se creía Madrid" porque "siempre cambiaba de candidato".
Frente a ese planteamiento, López, que es actualmente la mano derecha de Maroto en Cibeles, ha venido estos días defendiendo la necesidad de abrir una nueva etapa; de "dar un paso más" para conectar con nuevos votantes mediante una comunicación "más cercana y moderna".
Precisamente esa circunstancia ha sido otro de los aspectos a los que se ha referido Maroto, que ha considerado en RNE que "las formas en política también son importantes" y que le sorprenden "algunos de sus mensajes". Además, ha recalcado que López "claramente forma parte de este proyecto" y que incluso lleva más tiempo que ella en el Ayuntamiento.
Si finalmente este domingo no resulta elegida por la militancia, Maroto lo tiene claro: "Yo siempre cumplo mi palabra. Como dije hace tres años, mi sitio está en Madrid".