Adiós a la mítica imagen del 12 de Octubre: derriban su torre con la mayor grúa de España

El Hospital Universitario 12 de Octubre ha terminado la demolición de todos los edificios de la antigua Residencia General, incluida su conocida torre de 18 plantas, que ha formado parte de la imagen del complejo durante los últimos 53 años. El espacio que ocupaba este edificio se transformará ahora en una plaza con zonas verdes y jardines que será el nuevo punto de conexión del recinto hospitalario.

Esta actuación forma parte del Plan Integral de Modernización de Infraestructuras del hospital. La futura plaza conectará el campus universitario con la ciudad de Madrid y facilitará el acceso al Auditorio, completamente reformado en 2020, así como a las Urgencias Pediátricas, las Urgencias de Obstetricia y Ginecología y el área de Radiodiagnóstico Infantil.

Los trabajos comenzaron en septiembre de 2025 con el desmontaje interior y la demolición de los edificios más bajos situados junto a la torre. En noviembre arrancó el derribo del edificio principal, para el que fue necesario utilizar la mayor máquina de demolición que existe actualmente en España, una pluma de 62 metros de altura capaz de alcanzar las plantas superiores.

Ya en enero de 2026 empezó la demolición del núcleo central del edificio, formado por las escaleras y ascensores, un proceso que avanzó desde la planta 18 hasta la base y que finalizó a finales de abril.

El hospital explica que el viento y las lluvias registradas durante el invierno obligaron a reducir el ritmo de los trabajos para garantizar la seguridad de los operarios. En cualquier caso, destaca que las plantas visibles de la antigua Residencia General por encima del nivel de suelo han dejado de existir.

La demolición ha combinado maquinaria pesada con trabajos manuales realizados por personal especializado y otras tareas más precisas llevadas a cabo con robots. En total, se han generado más de 80.000 metros cúbicos de escombros, cuya retirada ha requerido más de 4.000 desplazamientos de 20 camiones.

Mientras tanto, continúan las obras de remodelación en los sótanos de la antigua Residencia General, donde se encuentran servicios como Anatomía Patológica y Oncología Radioterápica.

El centro también destaca que los residuos generados durante la demolición se están separando para facilitar su reutilización y reciclaje. Entre otras medidas, el hormigón, el ladrillo y la piedra se trituran en la propia parcela para obtener zahorra que se utilizará como material de relleno en obras y carreteras. Además, durante el vaciado interior también se han segregado materiales potencialmente peligrosos, como el amianto o elementos radiológicos, para su tratamiento específico.

El Hospital 12 de Octubre subraya que tanto la construcción del nuevo edificio de hospitalización como la demolición de la antigua Residencia General se han desarrollado sin afectar a la actividad asistencial. Desde finales de 2024, la atención a los pacientes se presta con normalidad en el nuevo hospital, que cuenta con diez plantas y más de 133.000 metros cuadrados.