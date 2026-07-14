Aviso amarillo este miércoles por máximas de hasta 38 grados en Madrid

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este miércoles mantiene el aviso amarillo entre las 13 a las 20 horas en las zonas Metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste por temperaturas que alcanzarán un máximo de 38º.

En concreto, las temperaturas máximas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso, aunque alcanzarán entre los 36º y 37º grados en las zonas bajas del centro y sur de la región. Por otro lado, las mínimas experimentarán un ligero ascenso.

Los vientos soplarán flojos y moderados de componente sur y suroeste y se podría dar algo de calima por el sureste. Asimismo, el cielo será poco nuboso o despejado y tendrá algún intervalo ocasional de nubes medias y altas.

Los termómetros se situarán entre los 22ºC y los 35ºC en Madrid; los 20ºC y 37ºC en Alcalá de Henares; los 20ºC y los 38ºC en Aranjuez; los 20ºC y los 33ºC en Collado Villalba; los 20ºC y los 36ºC en Getafe; y los 19ºC y los 35ºC en Navalcarnero.