Bicimad sale por primera vez de Madrid y llega a Pozuelo con 30 estaciones

Bicimad amplía desde este martes su servicio fuera de la ciudad de Madrid por primera vez con su llegada a Pozuelo de Alarcón. La red de bicicletas eléctricas ha comenzado a funcionar en el municipio con 370 ejemplares y 30 estaciones, una puesta en marcha en la que han participado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero.

La extensión del servicio ha supuesto una inversión de 2,32 millones de euros financiada por el Ayuntamiento de Pozuelo. La EMT aportará el soporte tecnológico y la consultoría técnica, mientras que el mantenimiento correrá a cargo del Consistorio de Pozuelo.

La llegada de Bicimad a Pozuelo mantendrá el mismo funcionamiento que en la capital. "La aplicación es exactamente la misma, se va a poder utilizar de la misma manera, se va a poder anclar las bicis exactamente igual en las estaciones de Pozuelo que en las estaciones de la ciudad de Madrid", ha explicado el alcalde.

Las estaciones se han distribuido siguiendo criterios similares a los aplicados en Madrid. Su ubicación se ha definido por la cercanía a edificios y espacios públicos, la conexión con otros medios de transporte, la proximidad a vías ciclistas y procurando, siempre que ha sido posible, no eliminar plazas de aparcamiento.

El Gobierno municipal, que ya había adelantado esta noticia el pasado marzo, ha vuelto a destacar la posibilidad que ahora existe de desplazarse entre Pozuelo y Madrid en bicicleta atravesando la Casa de Campo. En este sentido, el edil ha asegurado que se trata de "una muy buena noticia con la que se estrechan las relaciones" entre la ciudad y este municipio.

BiciMAD sigue creciendo. Pozuelo y Madrid están, desde hoy, más unidas que nunca en transporte público. Presentamos esta ampliación más allá de los límites de nuestra ciudad con 30 nuevas estaciones y 370 bicicletas para seguir mejorando la conexión entre ambos municipios. pic.twitter.com/o42QJcp47f — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 14, 2026

Por su parte, Tejero, que también se hizo eco de esta ampliación en el Urbaforo organizado por Libertad Digital el pasado mes, ha calificado la puesta en marcha del servicio como "un día muy importante para Pozuelo", que se convierte en "el primer municipio de la Comunidad (más allá de la capital) que puede contar con un servicio tan reconocido y de tanta calidad como es Bicimad, tan demandado por los madrileños".

La alcaldesa ha afirmado que existe "muchísima expectación", especialmente entre los jóvenes, y ha señalado que Bicimad "va a complementar el transporte público de Pozuelo". También ha pedido a los usuarios que hagan "un uso responsable" del servicio y respeten las normas de tráfico.

Con la incorporación de estas 30 estaciones, la red de Bicimad alcanza las 683 estaciones y una flota de 8.385 bicicletas. Se trata de la sexta ampliación de la red gestionada por EMT Madrid.

Desde finales de 2025 y durante esta primavera, Bicimad también ha incorporado veinte nuevas estaciones en los distritos de Barajas, Hortaleza, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde.

Almeida ha confirmado además que existen "tanteos", aunque "no conversaciones todavía formales", con otros municipios limítrofes para estudiar una posible ampliación del modelo.