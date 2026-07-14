El Ayuntamiento aconseja ir a Puente del Rey para ver el España-Francia del Mundial

La concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea, ha recomendado a los madrileños acudir a la pantalla instalada en Puente del Rey de Madrid Río para seguir el partido de semifinales del Mundial de fútbol entre España y Francia, programado a las 21:00, ya que el espacio habilitado en la Plaza de Colón es "más limitado".

Cea ha afirmado que "nuestra recomendación a los madrileños, para que no tengan problemas y puedan ver el partido con total normalidad, es que acudan mejor a Puente del Rey".

Sonia Cea ha recordado que la capital dispondrá este martes de dos zonas para ver el encuentro en el que la Selección Española buscará la que sería su segunda final en un Mundial de fútbol. Así, por un lado, se habilitarán las dos pantallas del Ayuntamiento en la zona de Puente del Rey; por otro, la que ha desplegado la Federación Española de Fútbol en la Plaza de Colón.

Por su parte, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha apuntado que se aumentará el aforo de esta última para permitir la entrada de más público. Asimismo, ha subrayado que la plaza "está preparada" para la proyección del partido en la vía pública "con normalidad".

Fue a partir de los cuartos de final cuando el consistorio decidió habilitar las dos nuevas pantallas para permitir que más personas puedan asistir a ver la recta final que afronta la Selección de Luis de la Fuente.