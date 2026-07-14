Casa Árabe: el Ayuntamiento revela que la propia Irene Lozano ya propuso cerrar la sede de Escuelas Aguirre

El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida sostiene que la exdirectora de Casa Árabe, Irene Lozano, ya defendió hace un año el cierre de la sede de Escuelas Aguirre para concentrar toda la actividad de la institución en Córdoba.

"Quiero recordar a los concejales de izquierda que fue la propia Irene Lozano quien en 2024, y ese día estaba yo en la comisión de Casa Árabe, planteó cerrar la sede de Escuelas Aguirre para operar solamente desde la sede de Córdoba. Eso lo escuché yo, lo dijo ella", ha asegurado este martes la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, en plena polémica por la decisión del Ayuntamiento de recuperar el edificio antes del próximo 1 de septiembre.

Fue Almeida quien anunció tal orden el pasado 29 de junio aludiendo al deterioro del edificio y la gestión de la propia Lozano, a la que se refirió como "la biógrafa de Pedro Sánchez" y a la que acusó de haber convertido Casa Árabe en un "chiringuito".

"Hay poco que decir después de conocer no solo el lamentable estado de cuentas de Casa Árabe, sino algo que nos preocupa muchísimo más, que es su pésimo estado de conservación. El edificio está en unas condiciones que son muy complicadas", ha señalado en esa línea este martes Rivera de la Cruz.

La delegada también ha rechazado las críticas de la oposición al considerar que reflejan "un síntoma de enorme hipocresía" y ha evitado concretar cuál será el destino definitivo de Escuelas Aguirre una vez el Ayuntamiento recupere el edificio. Sí ha reiterado, como ya hizo el alcalde, que estará "puesto a disposición de todos los madrileños" y que uno de sus posibles usos "evidentemente puede ser cultural".

Sus declaraciones llegan después de un ruego de Vox, que pedía precisamente que el inmueble conserve un uso cultural cuando concluya el proceso de desalojo. El Ayuntamiento ha respondido que el edificio no depende de su área, aunque ha asegurado que el Gobierno municipal toma nota de la propuesta.

Por su parte, desde Más Madrid, la concejal Carolina Elías ha acusado a Almeida de impulsar "de manera unilateral el desahucio de Casa Árabe" y ha defendido que el deterioro del edificio no justifica el traslado de la institución. La edil ha sostenido que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid también son responsables de la gestión al haber participado en el consorcio durante los últimos años y ha afirmado que "no hay argumentos para sostener que la única salida sea el desahucio".

También la de Más Madrid ha vinculado la decisión del Ayuntamiento con el "racismo" y la "islamofobia", a lo que Rivera de la Cruz ha respondido "cansada", al tiempo que ha pedido a la concejal de Más Madrid que no formule tales acusaciones, que ha calificado de "muy graves".

Por ahora, Casa Árabe seguiría sin haber respondido al burofax de Almeida en el que se le comunicaba que deberá abandonar el edificio de Escuelas Aguirre antes del próximo 1 de septiembre.