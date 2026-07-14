Tellado promete que la ley de Memoria será derogada en el primer Consejo de Ministros de Feijóo

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Su hermana, Marimar Blanco, fue la primera en tomar la palabra para advertir de que la memoria de las víctimas del terrorismo sigue “amenazada” por el olvido y por el “blanqueamiento” de los herederos políticos de ETA. "Primero nos arrebataron a los nuestros, ahora nos arrebatan la Justicia". Y cuestionó que una democracia pueda sustentarse en el apoyo de una formación que no ha condenado los asesinatos de la banda. Por otro lado, Blanco agradeció a la Comunidad de Madrid la creación del futuro Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, donde se custodiarán, entre otros objetos, la batería de su hermano Miguel Ángel Blanco.