Tellado promete que la ley de Memoria será derogada en el primer Consejo de Ministros de Feijóo
El secretario general del PP participó en Madrid del homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 29 años de su asesinato a manos de ETA. El concejal de Ermua tenía entonces 29 años.
Madrid ha rendido homenaje este lunes a Miguel Ángel Blanco con motivo del 29º aniversario de su secuestro y asesinato por la banda terrorista ETA, en un acto organizado por la Fundación Miguel Ángel Blanco bajo el lema Tu legado nos compromete.
“España seguirá alzando la mirada recordando” quién fue el concejal de Ermua “mientras que los que apoyaron a los herederos” de la banda terrorista “por un puñado de votos, más pronto que tarde, también bajarán la cabeza con ellos y se preguntarán cómo llegamos a semejante podredumbre”, afirmó la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Miguel Tellado tomó la palabra para lanzar cinco compromisos. El primero de ellos, la derogación de la Ley de Memoria Democrática en el "primer Consejo de Ministros" presidido por Núñez Feijóo. También impedirán que los terroristas sin arrepentir puedan presentarse en unas listas electorales. Asimismo, se comprometió a prohibir los homenajes a etarras, a que "la política penintenciaria sea moneda de cambio" y que la historia de ETA vuelva a las aulas para que los más jóvenes la conozcan.
En los jardines de Miguel Ángel Blanco, el alcalde recordó el legado del edil de Ermua, que “contribuyó a fortalecer la democracia española” y reivindicó la política como “un auténtico servicio al interés general y a los ciudadanos”. José Luis Martíez Almeida subrayó que en “Madrid la historia ni se borra ni se reescribe”, por ese motivo anunció que el próximo año, un centro juvenil del distrito de Ciudad Lineal llevará el nombre de Miguel Ángel Blanco para “dar a conocer a nuestros héroes a las generaciones venideras”.
Su hermana, Marimar Blanco, fue la primera en tomar la palabra para advertir de que la memoria de las víctimas del terrorismo sigue “amenazada” por el olvido y por el “blanqueamiento” de los herederos políticos de ETA. "Primero nos arrebataron a los nuestros, ahora nos arrebatan la Justicia". Y cuestionó que una democracia pueda sustentarse en el apoyo de una formación que no ha condenado los asesinatos de la banda. Por otro lado, Blanco agradeció a la Comunidad de Madrid la creación del futuro Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, donde se custodiarán, entre otros objetos, la batería de su hermano Miguel Ángel Blanco.
La edición de este año se celebró bajo el lema Tu legado nos compromete, con el que la fundación reivindica la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo y recuerda el legado de Miguel Ángel Blanco, cuyo secuestro y asesinato en julio de 1997 provocó una movilización ciudadana sin precedentes contra la violencia de ETA.
Ayuso quiso agradecer a Feijóo su compromiso de derogar la Ley de Momoria. "Dale la enhorabuena y las gracias", le transmitió a Tellada. "Esa ley nunca debió nacer", dijo. Y llamó al presidente del Gobierno Pedro Sánchez a preguntarse por qué "se entiende mejor" con quienes la han redactado - EH Bildu- que con socialistas o exsocialistas críticos como Emiliano García-Page, Felipe González o Joaquín Leguina.