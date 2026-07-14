La Comunidad de Madrid retransmitirá la final del Mundial 2026 de España en el Movistar Arena

La Comunidad de Madrid retransmitirá este domingo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que disputará la Selección española absoluta de fútbol tras su clasificación para el encuentro decisivo. El partido podrá seguirse en directo desde el Movistar Arena, que acogerá a miles de aficionados para vivir el desenlace del torneo.

La selección española selló este miércoles su pase a la final después de superar a Francia en el estadio de Dallas. El encuentro que decidirá el título mundial se disputará el domingo a las 21:00 horas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Retransmisión en el Movistar Arena

Con motivo de la final, la Comunidad de Madrid habilitará el Movistar Arena para la retransmisión en directo del encuentro. El recinto contará con la pantalla de mayor tamaño de la región, según ha informado el Gobierno regional.

La asistencia será gratuita, aunque será obligatorio descargar previamente una entrada a través de la página web MovistarArena.es. Las invitaciones ya están disponibles y se entregarán hasta completar el aforo.

Aforo para 15.000 aficionados

El recinto dispone de una capacidad para 15.000 personas, que podrán seguir juntas la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las puertas del Movistar Arena abrirán a las 19:30 horas, una hora y media antes del inicio del partido. Además de la retransmisión del encuentro, la organización ha previsto música en directo como parte de la programación previa.

España buscará un nuevo título mundial

La final supondrá la oportunidad para que la selección española conquiste su segunda estrella como campeona del mundo, según destaca la Comunidad de Madrid.

El partido pondrá el cierre a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y podrá seguirse tanto desde el estadio en el que se disputará la final como desde el Movistar Arena, que se convertirá en el punto de encuentro para los aficionados que decidan vivir el encuentro desde Madrid.