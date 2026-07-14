Los gritos de una mujer la salvan tras caer dentro de un camión de reciclaje en Rivas

Una mujer de 45 años ha resultado herida de gravedad después de caer accidentalmente al interior de un camión de reciclaje cuando este recogía un contenedor de papel en la calle Folklore, en Rivas-Vaciamadrid. La víctima, que dormía dentro del contenedor, ha sido rescatada por los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

El suceso se ha producido sobre las 9:20 horas de este martes. Según ha informado un portavoz de Emergencias 112, el camión ha vaciado el contenedor en el que se encontraba la mujer y, poco después, el operario ha escuchado gritos procedentes del interior de la caja del vehículo, lo que ha permitido detectar la situación.

El rescate ha requerido la intervención de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y del Summa 112. Una enfermera ha accedido al interior del camión para estabilizar a la mujer antes de su extracción, mientras los Bomberos la han izado con una autoescala hasta el exterior.

Rescate de una mujer de 45 años del interior de un camión de reciclaje de papel en 📍C/ Floklore, 2. Rivas Vaciamadrid. Tras vaciar el contenedor dentro del camión, el operario ha escuchado los gritos de la mujer. Los #BomberosCM han entrado, junto a una enfermera del… pic.twitter.com/ZSrKCFiZMf — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 14, 2026

La mujer presentaba varias fracturas y lesiones de carácter grave. Tras completar su estabilización en una UVI móvil del Summa 112, ha sido trasladada al Hospital de La Princesa.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que han participado en el operativo.