Madrid recupera sus reservas de sangre, pero mantiene la alerta roja para el grupo O+

Los hospitales de la Comunidad de Madrid han logrado reponer en las últimas semanas sus niveles de reservas sanguíneas, alcanzando un estado óptimo tras la preocupante escasez vivida a principios de mes. Sin embargo, el Centro de Transfusión ha emitido un recordatorio a través de sus redes sociales advirtiendo de que las existencias del grupo O+ siguen por debajo de lo necesario, por lo que se requiere la colaboración ciudadana de forma inmediata.

Cabe recordar que el Gobierno regional se vio obligado a lanzar un llamamiento de emergencia ante una situación calificada de alerta roja que afectaba a todos los perfiles sanguíneos. En aquel momento, los depósitos se encontraban apenas al 35 por ciento de su capacidad, un escenario especialmente delicado de cara al inicio de la temporada estival.

"Con vuestra generosidad hemos logrado restablecer las reservas de sangre. Para que no vuelvan a bajar, es importante mantener el ritmo de donación", han subrayado los responsables sanitarios a través de sus canales oficiales. En este sentido, aunque los otros siete grupos presentan un volumen adecuado, las autoridades insisten en que se debe continuar acudiendo a los centros médicos con cierta regularidad.

❤️ ¡Tenemos los mejores donantes! GRACIAS. ❤️ Con vuestra generosidad hemos logrado restablecer las reservas de sangre. Para que no vuelvan a bajar, es importante mantener el ritmo de donación. 👉 El 🅾️+ continúa en alerta roja. 📲 https://t.co/5hbVjUlqaf pic.twitter.com/fdBaerGtpv — Centro de Transfusión🩸 (@Madridonasangre) July 14, 2026

Imprescindible mantener las reservas

La demanda en los centros sanitarios es incesante. El material biológico es imprescindible para atender a los pacientes que entran por urgencias, los que se someten a operaciones quirúrgicas programadas o aquellos que padecen enfermedades graves y precisan terapia transfusional constante. Estos requerimientos no pueden sustituirse con ningún tratamiento alternativo.

Las cifras anuales en la región ilustran la magnitud de esta necesidad clínica. Cada año se emplean alrededor de 38.000 unidades en cirugías y unas 42.000 se destinan a enfermos oncohematológicos. Asimismo, el área de Medicina Interna requiere cerca de 40.000 para reponer pérdidas en hemorragias digestivas, úlceras o sesiones de diálisis. Además, se contabilizan más de 30.000 aplicaciones en los servicios de Urgencias y unas 9.000 dedicadas exclusivamente a procedimientos pediátricos.

Para colaborar con el sistema sanitario, los requisitos básicos son sencillos: tener entre 18 y 65 años, superar los 50 kilos de peso y encontrarse en un buen estado de salud. El proceso de extracción es seguro y apenas dura 20 minutos. Los voluntarios pueden dirigirse al Centro de Transfusión situado en el barrio de Valdebernardo de la capital, a cualquiera de los 30 hospitales habilitados, a la sala habilitada en la calle Juan Montalvo o a las unidades móviles de Cruz Roja.