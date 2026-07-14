Un incendio en una cuneta a la altura de Torrelodones obliga a cortar la A-6

La carretera A-6 en sentido entrada a Madrid vuelve a estar abierta al tráfico tras el corte temporal de circulación a la altura del kilómetro 27, en el término municipal de Torrelodones, por un incendio en la cuneta originado tras el reventón de la rueda de un camión, según ha indicado la DGT en un mensaje de X.

Fuentes de 112 Comunidad de Madrid han detallado a EFE Emergencias que las llamas han afectado a unos 200 metros lineales de cuneta y el principal problema ha sido la intensa humareda generada por el incendio, que ha reducido la visibilidad de los conductores e invadido la calzada.

Los servicios de emergencia han indicado que no se han registrado heridos y que el fuego no presenta riesgo de propagación más allá de la cuneta situada entre la vía principal y la vía de servicio.

De acuerdo con EFE, dos dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan ya en la extinción del incendio, mientras que la Guardia Civil gestiona la circulación en la zona.

Aunque la situación está controlada, Emergencias 112 ha pedido a los conductores que extremen la precaución, reduzcan la velocidad, aumenten la distancia de seguridad y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.