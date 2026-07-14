Tiroteo en Rivas: un hombre en estado grave tras recibir un disparo

Un hombre de unos 43 años permanece hospitalizado tras resultar herido por arma de fuego este pasado lunes por la tarde en Rivas-Vaciamadrid. La víctima recibió un disparo en el muslo y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico potencialmente grave.

El suceso se produjo poco después de las 20:00 horas en la plaza Pau Casals. Los primeros en llegar al lugar fueron agentes de la Guardia Civil, que practicaron un torniquete al herido para contener la hemorragia hasta la llegada de los servicios de emergencia, según ha informado la Benemérita.

A continuación, los sanitarios del Summa 112 atendieron al hombre, que presentaba una herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida. Tras estabilizarlo en el lugar, fue evacuado al Hospital Gregorio Marañón en estado potencialmente grave, tal y como han detallado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo. Los agentes permanecen a la espera de la evolución del herido para poder tomarle declaración y avanzar en la identificación del presunto autor de los disparos.