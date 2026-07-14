Un hombre aparece muerto con varias puñaladas en una vivienda de Las Tablas

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la muerte violenta de un hombre de unos 37 años hallado este martes por la mañana en una vivienda del barrio madrileño de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. El cuerpo presentaba múltiples heridas por arma blanca y, por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

El suceso se ha producido alrededor de las 9:50 horas en un piso de la calle Cirauqui. Según ha informado la Policía Nacional, han acudido al inmueble después de recibir un aviso por un intenso olor a un producto químico que salía de la vivienda.

Para acceder al interior, los Bomberos de Madrid han tenido que entrar por una ventana. Una vez dentro, han localizado en la cocina a un hombre, español y nacido en 1989, que se encontraba tendido en el suelo con varias heridas por arma blanca.

Los sanitarios de Samur-Protección Civil han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente solo han podido confirmar su fallecimiento.

.@SAMUR_PC confirma tras #RCP el fallecimiento por heridas de arma blanca de un varón de mediana edad en un domicilio de Las Tablas. @BomberosMad accedió a la vivienda por una ventana e inició la #RCP hasta la llegada de los sanitarios. @policia se encarga de la investigación pic.twitter.com/CoCou71dkY — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) July 14, 2026

Durante la intervención, el personal de emergencias ha sufrido picor de ojos, una circunstancia que, según fuentes policiales, podría estar relacionada con el fuerte olor detectado en el inmueble y con la posible presencia de algún elemento similar al gas pimienta. Además, en el interior de la vivienda se ha encontrado un cuchillo de unos 20 centímetros.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Unidad de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, que se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer lo ocurrido. Por ahora, no se descarta ninguna línea de investigación.