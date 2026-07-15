Aviso a conductores: la calle Alcalá se reduce a dos carriles por sentido entre Cibeles y la Puerta de Alcalá

Los conductores que circulen entre la plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá encontrarán cambios desde este próximo viernes 17 de julio. El Ayuntamiento de Madrid reduce a dos carriles por sentido la circulación en este tramo de la calle Alcalá como parte de las obras de remodelación del entorno.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que la restricción responde al avance de los trabajos, que, según ha asegurado, marchan a un ritmo superior al previsto. En este sentido, ha destacado que se han acelerado los plazos de la remodelación del bulevar y que "se está trabajando para que pueda estar incluso antes de tiempo".

Ese avance de las obras obliga ahora a eliminar un carril en cada sentido. "Eso hace necesario que a partir del 17 de julio se corte un carril en cada sentido de la calle Alcalá y, por tanto, que queden dos carriles a la circulación en la subida desde Cibeles hasta la Puerta de Alcalá", ha señalado el edil.

El Consistorio sostiene que ha programado esta actuación para minimizar el impacto sobre el tráfico, aprovechando los meses de julio y agosto, cuando los datos de movilidad reflejan un descenso habitual de la circulación en la ciudad.

La previsión municipal pasa por recuperar la normalidad una vez finalice este periodo de mayor afección. De hecho, Almeida ha mostrado su confianza en que "en el mes de septiembre ya recuperaremos la circulación de todos los carriles de subida de Cibeles a Alcalá".