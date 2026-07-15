Ayuso desmiente que rechace el fin de las guardias médicas de 24 horas

La Comunidad de Madrid ha salido al paso de las informaciones que la situaban entre las autonomías contrarias a rebajar la duración de las guardias médicas y ha asegurado que su posición pasa precisamente por avanzar hacia un modelo en el que las jornadas de 24 horas dejen de ser obligatorias para los facultativos, aunque reclama que ese cambio se implante de forma progresiva y con respaldo técnico.

La aclaración llega después de la publicación de una información de El País en la que se señalaba que seis comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular habían presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario en las que calificaban de "irrealizable" la limitación de las guardias médicas y cuestionaban la viabilidad de la propuesta impulsada por el Ministerio de Sanidad.

Ante esa interpretación, el Ejecutivo madrileño ha difundido un comunicado en el que sostiene que su postura ha sido malinterpretada y recuerda que las alegaciones remitidas al Ministerio no rechazan el objetivo de modificar el actual sistema de guardias, sino la ausencia de una planificación que haga posible su implantación sin comprometer la asistencia sanitaria.

Según explica la Consejería de Sanidad, la Comunidad de Madrid "está a favor de avanzar hacia un nuevo modelo organizativo en el que las guardias de 24 horas dejen de ser obligatorias para los profesionales sanitarios". El Gobierno regional subraya además que ese cambio ya ha comenzado a prepararse dentro del Servicio Madrileño de Salud mediante la creación, el pasado mes de febrero, de un grupo de trabajo integrado por médicos de distintas especialidades y hospitales para estudiar alternativas organizativas.

La Administración autonómica insiste, sin embargo, en que una reforma de esta envergadura requiere algo más que una modificación normativa. En sus alegaciones al Estatuto Marco sostiene que el Ministerio debería acompañar el anteproyecto de un análisis previo que evalúe las consecuencias técnicas, jurídicas y económicas de eliminar las guardias obligatorias de 24 horas y determine su impacto sobre la organización del Sistema Nacional de Salud.

Madrid asegura que esa demanda no es nueva y que las comunidades autónomas la han planteado de manera reiterada durante la tramitación del texto, sin que hasta ahora el departamento que dirige Mónica García haya aportado los estudios solicitados.

Otro de los aspectos que la Comunidad considera irrenunciable es la libertad de elección de los profesionales. El Ejecutivo regional defiende que aquellos médicos que deseen continuar realizando guardias de 24 horas puedan hacerlo de forma voluntaria, siempre que se respeten las condiciones de seguridad y salud laboral. De este modo, distingue entre eliminar la obligatoriedad de estas jornadas y suprimir completamente un modelo que, según sostiene, algunos facultativos prefieren mantener.

Con esta matización, la Comunidad de Madrid trata de diferenciar su posición de la interpretación que apuntaba a un rechazo frontal de la reforma. Su argumento es que comparte el objetivo de evolucionar hacia un modelo más flexible y adaptado a las necesidades actuales de los profesionales sanitarios, pero discrepa del modo en que el Ministerio plantea esa transición, al entender que carece de la planificación necesaria para garantizar la continuidad asistencial y la organización de los servicios hospitalarios.

La controversia se produce en pleno debate sobre la reforma del Estatuto Marco, una norma llamada a redefinir las condiciones laborales del personal sanitario y que ha abierto un intenso intercambio entre el Ministerio y las comunidades autónomas sobre cuestiones como la jornada laboral, las guardias médicas y la organización de los recursos humanos, además de poner en contra a toda la profesión médica.

En ese contexto, la Comunidad de Madrid sostiene que su posición no es la de oponerse al cambio, sino la de exigir que la transición hacia un sistema sin guardias obligatorias de 24 horas se realice de forma gradual, sustentada en estudios rigurosos y compatible con el mantenimiento de la calidad asistencial y la atención continuada a los pacientes.