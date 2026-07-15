Cibeles girará la pantalla de Colón a la calzada para ampliar el aforo en la final del Mundial

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado los preparativos para adaptar el espacio de la plaza de Colón de cara a la esperada final del Mundial. Según ha adelantado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la intención del Gobierno municipal es ampliar el espacio disponible mediante el giro de la pantalla gigante hacia la calzada para que un mayor número de seguidores pueda disfrutar del decisivo encuentro.

Almeida ha recordado que la plaza cuenta con una capacidad limitada -de unas 6.000 personas-, por lo que la medida permitirá habilitar un espacio mucho mayor para los aficionados, tal como ocurrió durante la Eurocopa de hace dos años.

Con esta modificación, el Consistorio persigue que miles de ciudadanos puedan congregarse a lo largo del paseo de la Castellana, la plaza de Colón y la calle Génova. "Es la segunda final del Mundial que vamos a jugar en cien años de mundiales y tenemos que hacer el esfuerzo para que el mayor número de personas posible lo podamos disfrutar conjuntamente", ha aseverado el regidor.

En paralelo a los preparativos para el visionado del partido, José Luis Martínez-Almeida ha reconocido que el Ayuntamiento ya ha mantenido contactos con la Real Federación Española de Fútbol para preparar una eventual celebración en Madrid en caso de que España conquiste el título. Sin embargo, ha evitado adelantar detalles.

En cuanto al posible rival en la final, el alcalde ha manifestado que Inglaterra se sitúa "un peldaño por encima" de Argentina desde el punto de vista futbolístico, aunque no ha ocultado que cualquier enfrentamiento brindará "una gran final".