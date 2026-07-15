El cambio que miles de familias de niños con discapacidad esperaban: una sola cita para acceder a las ayudas en Madrid

Las familias con hijos pequeños que presenten algún trastorno del desarrollo o necesidades especiales tendrán que pasar, desde este martes, por una única valoración para acceder a los recursos públicos de atención temprana, discapacidad y dependencia. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo sistema que pretende reducir trámites, acortar tiempos de espera y agilizar el acceso a los tratamientos durante una etapa considerada decisiva para el desarrollo de los menores.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, presentó este martes la medida durante una visita al Centro de Atención Temprana Los Juncales, en Torrejón de Ardoz, donde defendió que el nuevo procedimiento permitirá a las familias "empezar por donde empieza todo": la valoración del menor.

Hasta ahora, los padres debían afrontar procedimientos diferenciados para determinar si su hijo reunía los requisitos para acceder a los distintos servicios. Con el nuevo modelo, un único equipo multidisciplinar del Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI) evaluará simultáneamente las necesidades de atención temprana, el grado de discapacidad y una posible situación de dependencia. El objetivo es que las ayudas y terapias lleguen cuanto antes.

"En una única cita van a poder valorar los profesionales del CRECOVI las necesidades de atención temprana, la discapacidad y la dependencia del niño para avanzar cuanto antes en todos los trámites y acceder a los apoyos que puedan necesitar", explicó Dávila.

La consejera insistió en que la rapidez resulta determinante cuando aparecen las primeras señales de alarma. "De lo que se trata es de que, en el momento en el que hay una pequeña señal de alarma, los padres puedan acudir prácticamente de forma inmediata y, en una sola cita, obtener toda la valoración necesaria", señaló.

La reforma también elimina la obligación de que las familias soliciten periódicamente la revisión del tratamiento. A partir de ahora serán los propios profesionales quienes realicen un seguimiento de oficio y decidan si el menor debe continuar recibiendo atención, evitando nuevos trámites administrativos para los padres.

Una red que aspira a seguir creciendo

El Ejecutivo madrileño enmarca esta medida dentro de la ampliación de la red pública de atención temprana, que ha duplicado su capacidad en los últimos años. Según los datos de la Comunidad de Madrid, las plazas han pasado de 3.777 en 2021 a las 7.494 actuales, mientras que el nuevo acuerdo marco permitirá alcanzar las 10.000 entre 2027 y 2031, con una inversión superior a los 300 millones de euros. Durante 2025, los 55 centros especializados atendieron a más de 10.000 menores y realizaron más de 22.000 tratamientos.

Dávila recordó que en estos centros trabajan equipos integrados por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y psicólogos especializados en trastornos del neurodesarrollo, trastornos del espectro autista, parálisis cerebral o alteraciones del lenguaje, entre otras patologías.

"El ámbito multidisciplinar es fundamental. Pero también lo es acompañar a las familias durante todo el proceso, porque pasan por momentos muy difíciles hasta que empiezan a ver la evolución y la mejoría de sus hijos", destacó la consejera.

Disminuyen las esperas

Preguntada por las listas de espera, una de las cuestiones que más críticas suscita entre asociaciones y familias, Dávila aseguró que el Gobierno regional está reduciendo los plazos y ha situado el tiempo medio en torno a los tres meses, teniendo en cuenta todo el procedimiento administrativo previo.

"Lo que más nos preocupa es que los padres permanezcan el mínimo tiempo posible esperando para que sus hijos reciban cuanto antes los apoyos que necesitan", afirmó, subrayando que la prioridad es atender primero los casos con mayor gravedad clínica.

Críticas al Gobierno por la nueva Ley de Dependencia

La consejera también aprovechó su comparecencia para cargar contra el Gobierno central a propósito de la reforma de la Ley de Dependencia que este martes se debatía en el Congreso de los Diputados.

Dávila cuestionó que la nueva norma salga adelante sin una memoria económica que garantice su financiación y advirtió de que las comunidades autónomas desconocen cómo pretende el Ejecutivo asumir el incremento del gasto.

Dávila recordó que el Estado mantiene una deuda de unos 3.400 millones de euros con la Comunidad de Madrid por la financiación del sistema de dependencia y, lejos de incrementar su aportación, ésta ha descendido en los últimos años.

"La ley ya establecía que el Estado debía financiar el 50% del sistema y ese compromiso nunca se ha cumplido. Lo que exigimos es, sencillamente, que el Gobierno cumpla la ley", afirmó, mostrando sus dudas sobre que la futura reforma vaya a corregir esa situación.