El exclusivo mercadillo donde descubrir marcas y piezas únicas vuelve a Madrid en una única jornada

Si te gusta descubrir marcas diferentes y encontrar artículos que no suelen verse en las tiendas habituales, este plan vuelve a Madrid con una edición especial. Pop Up Chic instalará durante una sola tarde su mercadillo en la Plaza de Prosperidad, donde reunirá propuestas de moda, decoración, accesorios y diseño de pequeñas marcas.

Una tarde para descubrir marcas independientes

El evento se celebrará en el Mercadillo de la Virgen del Carmen, un espacio que volverá a llenarse de expositores con productos de diferentes creadores y emprendedores.

Los visitantes podrán recorrer los distintos puestos para descubrir ropa, bisutería, bolsos, turbantes, objetos de decoración y otros complementos, además de encontrar ideas para regalar o darse un capricho este verano.

La iniciativa busca dar visibilidad a marcas emergentes y ofrecer una alternativa a las compras convencionales, con artículos de producción limitada y propuestas de diseño independiente.

Cuándo y dónde se celebra

La nueva edición de Pop Up Chic tendrá lugar el jueves 16 de julio, de 17:00 a 21:00 horas, en la Plaza de Prosperidad.

La entrada será gratuita y el evento será pet friendly, por lo que los asistentes podrán acudir acompañados de sus mascotas.

Un mercadillo abierto a nuevos proyectos

La organización también ha anunciado que continúa buscando nuevas marcas para futuras ediciones. Los interesados en exponer sus productos pueden ponerse en contacto con Pop Up Chic a través de sus canales habituales para formar parte de próximas convocatorias.

Con esta nueva cita, el mercadillo vuelve a ofrecer una oportunidad para conocer propuestas diferentes en un formato al aire libre que reúne moda, decoración y diseño en pleno verano madrileño.