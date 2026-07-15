El Gobierno de Ayuso defiende a Nacho Cano ante los ataques del PSOE y asegura que Malinche no recibió subvenciones

La Comunidad de Madrid rechaza que el musical Malinche, de Nacho Cano, haya recibido ayudas del Gobierno regional y asegura que espera que sigan llegando espectáculos de este tipo a la región.

Lo ha hecho después de que la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, haya cargado contra el montaje y haya reclamado explicaciones a la presidenta regional. "El espectáculo estrella de Nacho Cano se ha estrellado, para sorpresa de nadie", ha afirmado, antes de referirse a Malinche como "ese musical que Ayuso patrocinó a través del dinero público".

Frente a esas críticas, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que el Ejecutivo celebra que "haya muchísimos espectáculos" y que además tengan éxito como ha sido el caso de Malinche.

El de Ayuso ha reiterado que el musical no ha contado con subvenciones de la Comunidad y ha añadido que esperan que sigan llegando producciones de este tipo. También ha destacado que es una buena noticia que "al mundo de la cultura y del espectáculo le pueda ir bien".

El espectáculo estrella de Nacho Cano se ha estrellado, para sorpresa de nadie. Ayuso tiene que explicar cuánto nos cuesta a los madrileños la promoción de sus amigos. pic.twitter.com/9gbKJahnp5 — Mar Espinar (@espinar_mar) July 15, 2026

Espinar, por su parte, ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que explique "cuánto nos cuesta a los madrileños la promoción de sus amigos". Entre las cuestiones que ha reclamado aclarar figura "cuánto dinero ha costado a los madrileños" el musical; el coste del viaje a México que "también utilizó para patrocinar este desastre económico"; y por qué Ifema "ha asumido los costes del desmontaje de este musical, 250.000 euros". En conclusión, que Ayuso "tiene que dar explicaciones porque los colegas que tiene son un pozo sin fondo para el erario público".

El consejero, que no ha entrado en tales cuestiones, ha aprovechado para reivindicar la trayectoria de Nacho Cano y ha subrayado que durante años ha demostrado "lo mucho y lo bueno que ha hecho por la cultura en español".