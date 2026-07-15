El gran oasis natural de Madrid para refrescarse entre montañas, piraguas y paddle surf

Con la llegada del verano, el embalse de El Atazar, el mayor de la Comunidad de Madrid, recupera su protagonismo como uno de los mejores escenarios para quienes buscan combinar deporte, naturaleza y un respiro frente a las altas temperaturas. Sus aguas permiten practicar piragüismo y paddle surf en un entorno rodeado por los paisajes de la Sierra Norte.

Un plan para refrescarse sin salir de Madrid

El embalse ofrece la posibilidad de recorrer sus aguas en piragua o poner a prueba el equilibrio sobre una tabla de paddle surf mientras se disfruta de las vistas de la sierra. La actividad puede realizarse de forma libre alquilando el material o participando en alguna de las rutas organizadas por los centros náuticos de la zona.

Uno de ellos es Meridiano Raid, que ofrece alquiler de piraguas tanto en el embalse de El Atazar, desde el embarcadero de El Berrueco, como en el embalse de Pinilla, situado junto a Lozoya.

Desde 18 euros y con opciones para toda la jornada

Los precios parten de 18 euros por persona para un alquiler de dos horas. También existen modalidades de tres horas (22 euros), cuatro horas (26 euros) o jornada completa por 30 euros. El alquiler incluye la piragua, las palas y el chaleco salvavidas.

La actividad estará disponible durante toda la temporada de primavera y verano, previsiblemente hasta el mes de septiembre.

Qué llevar para disfrutar de la experiencia

La organización recomienda acudir con ropa deportiva que pueda mojarse, gorra, crema solar, agua y una muda de recambio para disfrutar de la jornada con mayor comodidad.

Quienes opten por el embalse de Pinilla también encontrarán en el municipio de Lozoya establecimientos de restauración y alojamiento, además de otras actividades de ocio como un parque de cuerdas, tirolina o karts de pedales.