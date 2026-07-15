El socialista Ayala redobla el pulso con Ayuso por La Cantueña tras el último varapalo judicial

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha reiterado este miércoles su rechazo al centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados de La Cantueña después de que la Justicia haya vuelto a dar la razón a la Comunidad de Madrid sobre la titularidad de la finca. El regidor socialista ha asegurado que el Gobierno regional "intentó castigar" a la ciudad con la ubicación de este recurso y ha confirmado que el Ayuntamiento mantendrá la batalla judicial al entender que la resolución "no es firme".

En declaraciones a los medios tras la Junta Local de Seguridad, Ayala ha defendido que el Consistorio seguirá recurriendo al considerar que la finca mantiene una vinculación con el mantenimiento del Cerro de La Cantueña. "Vamos a seguir defendiendo los intereses de los vecinos y las vecinas de la ciudad en los tribunales", ha señalado.

El alcalde ha insistido en sus críticas a la ubicación elegida por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para el centro de menores. A su juicio, la Comunidad incumplió criterios básicos al instalar el recurso "a más de tres kilómetros de cualquier síntoma de civilización", en un polígono industrial, y concentrar en un mismo espacio a más de un centenar de menores, cuando considera que este tipo de atención debería prestarse en centros de menor tamaño y con un carácter más personalizado.

Asimismo, Ayala ha lamentado la falta de información que, según denuncia, recibe el Ayuntamiento sobre el funcionamiento de las instalaciones. "Es lamentable que el alcalde de una ciudad de 200.000 habitantes tenga que decir que no tiene ningún dato de lo que allí sucede", ha afirmado.

Las declaraciones del regidor llegan después de que la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid estimara íntegramente la demanda presentada por la Comunidad de Madrid frente a las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y declarara extinguida, por prescripción, la condición resolutoria que pesaba sobre los terrenos de La Cantueña, reconociendo al Ejecutivo regional la "única y exclusiva" titularidad de la finca. La sentencia, que puede ser recurrida, ordena además la cancelación de esa carga en el Registro de la Propiedad y condena en costas al Consistorio.

El fallo supone un nuevo respaldo judicial a la Comunidad de Madrid dentro del conflicto abierto por la puesta en marcha del centro de primera acogida de La Cantueña. El Ayuntamiento había tratado de frenar el proyecto mediante distintas iniciativas administrativas y judiciales, entre ellas la reversión de la cesión de los terrenos y la paralización de las obras, ambas rechazadas previamente por los tribunales. Desde su apertura, en octubre de 2024, el recurso ha atendido a más de 630 menores extranjeros no acompañados, según datos del Gobierno regional.