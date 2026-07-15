El TSJM abre un cauce que podría anular 3,4 millones de multas de las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado abrir una pieza separada dentro de la ejecución de la sentencia que anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. Concede ahora un plazo de 20 días al Ayuntamiento de Madrid y al resto de las partes para presentar alegaciones.

La decisión llega después de admitir a trámite la cuestión incidental planteada por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que solicita la nulidad de varias actuaciones del Consistorio relacionadas con la aplicación de una normativa que ya fue declarada nula. Así consta en una providencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La asociación defiende que este trámite judicial puede evitar que cada conductor afectado tenga que acudir por separado a los tribunales para conseguir la anulación de las sanciones impuestas por las ZBE.

En paralelo, AEA insiste en pedir al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida que detenga de forma inmediata los procedimientos de cobro y los embargos que, según denuncia, la Agencia Tributaria de Madrid sigue tramitando para reclamar multas derivadas de las restricciones de acceso.

El presidente de la organización, Mario Arnaldo, considera que "el Ayuntamiento de Madrid no puede proyectar una imagen de administración tramposa ante los ciudadanos al pretender cobrar de forma ilegítima unas sanciones que la Justicia ya ha declarado nulas de pleno derecho". Además, reclama la suspensión de los expedientes sancionadores y la devolución de las cantidades ya abonadas.

AEA sostiene también que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid continúan respaldando una interpretación distinta a la que mantiene el Ayuntamiento. Según explica la asociación, las resoluciones más recientes del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15, en línea con otras anteriores de los juzgados 29 y 34, entienden que deben anularse todas las multas de 200 euros impuestas por acceder a cualquier vía incluida en las ZBE de Madrid, y no únicamente las correspondientes a las ZBE de Especial Protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica.

De acuerdo con los cálculos de la organización, estas resoluciones podrían afectar a más de 3,4 millones de expedientes sancionadores, con un importe superior a los 663 millones de euros, correspondientes a las denuncias formuladas hasta el 31 de diciembre de 2025.

AEA explica que esas decisiones judiciales se apoyan, entre otros aspectos, en que la anulación de varios anexos y disposiciones de la Ordenanza de Movilidad dejó sin contenido el artículo que regulaba las restricciones, en la aplicación retroactiva de la norma más favorable al ciudadano en materia sancionadora cuando las multas no son firmes y en que, tras desaparecer la cobertura normativa de las ZBE, el Ayuntamiento ya no tendría base legal para mantener esas sanciones.

El origen de este conflicto se sitúa en septiembre de 2024, cuando el TSJM declaró nulos varios preceptos esenciales de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que regulaban las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid. Posteriormente, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento, por lo que esa sentencia adquirió firmeza.