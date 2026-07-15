La orquesta de más de 80 músicos que hará sonar al Agente 007 en un patio secreto de la capital

Hay rincones de Madrid que solo se transforman durante una noche. Uno de ellos será el Patio Central de Condeduque, que acogerá el estreno de James Bond Remember, un concierto sinfónico en el que más de 80 músicos darán vida a las bandas sonoras más emblemáticas del agente 007. La cita forma parte de la programación de Veranos de la Villa y contará con la participación de la actriz y cantante Roko.

Un escenario poco habitual para el universo Bond

El concierto se celebrará en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, uno de los espacios más singulares del festival Veranos de la Villa. Durante una noche, este enclave se convertirá en el escenario de un recorrido musical por algunas de las películas más conocidas de James Bond.

El espectáculo reunirá a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, formada por más de 80 músicos, junto a Roko, que pondrá voz a varias de las canciones que han acompañado al personaje creado por Ian Fleming a lo largo de décadas.

Las canciones más conocidas del agente 007

El repertorio incluirá algunos de los temas más reconocibles de la franquicia cinematográfica, entre ellos Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Diamonds Are Forever, Live And Let Die, GoldenEye y Skyfall, popularizados por artistas como Shirley Bassey, Tom Jones, Nancy Sinatra, Paul McCartney, Tina Turner o Adele.

El concierto supone el estreno absoluto de James Bond Remember, un espectáculo concebido para rendir homenaje a la música que ha acompañado al espía británico desde sus primeras películas hasta las producciones más recientes.

Fecha, horario y entradas de los Veranos de la Villa

La actuación tendrá lugar el 17 de julio. Las puertas del recinto abrirán a las 21:00 horas y el concierto comenzará a las 22:00 horas, con una duración prevista de 90 minutos. Las entradas ya están disponibles por 24 euros.

El homenaje a James Bond forma parte de la 42.ª edición de Veranos de la Villa, el festival organizado por el Ayuntamiento de Madrid que hasta el 30 de agosto llevará conciertos, teatro, danza y otras propuestas culturales a diferentes espacios de la ciudad.