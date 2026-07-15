La quedada de Feijóo y Almeida para ver ganar a España: con cervezas y jamón en un bar de Chamberí

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, siguieron este pasado martes la semifinal del Mundial entre España y Francia desde una terraza de un bar de la plaza de Chamberí. Allí vivieron con euforia la victoria de la selección española rodeados de decenas de aficionados.

Sentada también en la misma mesa estuvo la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz. Las imágenes difundidas por el propio Feijóo dejaron ver incluso el menú que acompañó la cita. Sobre la mesa no faltaron las cervezas, algún tinto de verano, pan tumaca, jamón serrano y lo que parecía ser una tabla de quesos.

A su alrededor, decenas de aficionados siguieron el partido pendientes de la misma pantalla. Con algunos de ellos, Feijóo se fotografió e incluso se hizo varios selfies, siempre con la camiseta de España al cuello.

Almeida, en cambio, vistió la prenda durante todo el encuentro y vivió el partido con especial intensidad. Tras uno de los goles, abrazó con entusiasmo al líder del PP y, poco después, se levantó de la silla para animar al resto de personas que seguían el partido en la zona. Incluso fue él quien se arrancó a saltar y contagió la celebración a quienes estaban alrededor.

El vídeo termina con la alegría común por el pase de España a la final, que se disputará el domingo, y un mensaje del propio Feijóo en sus redes sociales: "¡VAMOS! ¡Enhorabuena! ¡Impresionante! Toda España está con vosotros. A por la segunda estrella. ¡¡¡Viva España!!!".