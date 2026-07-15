Locura por España: agotadas en 90 minutos las 15.000 entradas del Movistar Arena para ver la final del Mundial

No han hecho falta muchas horas para llenar el Movistar Arena. Las 15.000 entradas gratuitas disponibles para seguir este domingo la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en una pantalla gigante se han agotado apenas hora y media después de ponerse a disposición del público.

La Comunidad de Madrid abrió la reserva de localidades justo al terminar la victoria de España frente a Francia en la semifinal. Desde ese momento, la respuesta de los aficionados ha sido inmediata hasta completar el aforo en solo 90 minutos, un ritmo que equivale a unas 166 entradas descargadas por minuto, según ha informado la organización.

El recinto madrileño se prepara así para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la afición durante la final. El partido podrá seguirse en una pantalla gigante de 16 por 9 metros, es decir, 144 metros cuadrados de superficie.

La retransmisión también se apoyará en las diez pantallas fijas repartidas por el recinto, con el objetivo de que todos los asistentes puedan seguir el encuentro con buena visibilidad desde cualquier ubicación. Antes del inicio del partido, habrá una actuación en directo de DJ Nano.