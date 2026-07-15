Madrid reduce el impacto de los incendios: el 81% se queda en conatos y desciende drásticamente la superficie quemada

La Comunidad de Madrid ha conseguido que el 81% de los incendios forestales registrados en la región en lo que va de año no hayan superado una hectárea de superficie quemada. Entre el 1 de enero y el 12 de julio se han contabilizado 159 siniestros, de los que 129 se quedaron en conatos gracias, según el Gobierno regional, a las labores de prevención y a la rapidez de actuación del dispositivo del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA).

El balance, presentado este miércoles por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, refleja que los incendios han afectado a 122,24 hectáreas, de las que solo 1,96 corresponden a superficie arbolada. Aunque el número de fuegos supera en una decena la media registrada entre 2016 y 2025, la extensión calcinada es cuatro veces inferior a la del mismo periodo de los últimos ocho años, cuando la media alcanzó las 488,8 hectáreas.

Los incendios de mayor entidad se han producido en El Molar, donde ardieron unas 13,7 hectáreas; Gargantilla del Lozoya y Pinilla del Valle (6,84 hectáreas); Zarzalejo (6,58); Alcobendas (3,5) y Colmenar de Oreja (3,24). Todos ellos permanecen bajo investigación por parte del Cuerpo de Agentes Forestales para esclarecer su origen.

Pese al balance positivo, Novillo ha pedido no bajar la guardia cuando todavía queda por delante buena parte de la campaña de alto riesgo, que se extiende del 15 de junio al 30 de septiembre. "No debemos confiarnos y tenemos que seguir atentos a las recomendaciones de los profesionales ante semanas de riesgo extremo", ha señalado.

En este sentido, el consejero ha apelado a la colaboración ciudadana y ha destacado las campañas de sensibilización que la Comunidad está difundiendo en redes sociales para prevenir incendios. Entre ellas figuran avisos sobre el riesgo de plantar arizónicas cerca de viviendas por su elevada combustibilidad, recomendaciones para evitar negligencias en el medio natural y recordatorios sobre la necesidad de llamar al 112 ante cualquier columna de humo.

En paralelo a las labores de extinción, la Comunidad ha desarrollado este año trabajos preventivos sobre 5.652 hectáreas mediante tratamientos selvícolas, siegas, pastoreo controlado y mantenimiento de cortafuegos. Además, durante los periodos de riesgo alto permanece restringido el uso de maquinaria como desbrozadoras, radiales o sopletes en terrenos forestales y en la franja de 400 metros que los rodea.

El consejero también ha destacado la colaboración prestada por el dispositivo madrileño en incendios declarados fuera de la región, como los registrados este mes en Leciñena (Zaragoza), El Barraco (Ávila) y Ocaña (Toledo), donde se desplazaron medios humanos y materiales para apoyar las tareas de extinción.

La campaña de 2026 cuenta con más de 6.100 profesionales y voluntarios, un 2,3% más que el año pasado, y dispone de un presupuesto de 52,7 millones de euros, un 3,5% superior al de 2025. A esa inversión se suma la autorización aprobada este miércoles por el Consejo de Gobierno para destinar 38,7 millones de euros a la adquisición de 36 nuevas autobombas rurales pesadas que reforzarán el operativo.

Cada jornada, el INFOMA moviliza 571 efectivos distribuidos entre parques de bomberos, brigadas forestales, torres de vigilancia, medios aéreos y equipos especializados, además de los profesionales del Cuerpo de Bomberos, Agentes Forestales, Madrid 112 y los más de 3.400 voluntarios de Protección Civil integrados en el dispositivo autonómico.