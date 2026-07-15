Parar un autobús de la EMT para salvar una vida será posible en Madrid: contarán con desfibriladores inteligentes

Parar un autobús de la EMT si alguien sufre una parada cardiaca se convertirá en una posibilidad real en Madrid. El próximo octubre, la instalación de desfibriladores inteligentes en los 2.150 autobuses de la empresa municipal convertirá la red de transporte en una herramienta de respuesta ante este tipo de emergencias.

El anuncio lo ha realizado este martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. En la actualidad, 900 autobuses ya cuentan con estos dispositivos.

Almeida ha asegurado que la iniciativa, desarrollada junto al Grupo Mondragón, permitirá crear "la mayor malla de cardioprotección que pueda haber en una ciudad" y ha defendido que contribuirá a hacer de Madrid "una ciudad más segura y saludable".

El alcalde ha subrayado además que los desfibriladores no estarán destinados únicamente a los viajeros de la EMT. "No solo van a ser para las personas que vayan dentro de los autobuses sino para cualquier persona que pueda sufrir una afección cardíaca, una parada. Cuando vean un autobús podrán pararlo inmediatamente para que se pueda atender a la persona", ha explicado. A su juicio, la presencia de estos equipos en toda la flota permitirá extender esa cobertura "a todos los barrios de la ciudad de Madrid y prácticamente a todas las calles".

Comienza la instalación de desfibriladores en todos los autobuses de la EMT. Convertimos nuestra red de transporte público en una de las mayores redes móviles de cardioprotección, acercando una respuesta vital allí donde cada minuto cuenta. pic.twitter.com/J1uZ7fNuqc — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 15, 2026

Los dispositivos incorporados son inteligentes. En cuanto se activan, avisan automáticamente al 112 para acelerar la respuesta de los servicios de emergencia. Además, detectan si la persona ha sufrido una parada cardiaca, analizan su intensidad y adaptan la actuación necesaria mientras ofrecen instrucciones de voz a quienes están prestando la primera asistencia hasta la llegada del Samur.

"Estos 2.150 autobuses, con todos estos desfibriladores, lo que van a hacer es salvar vidas en la ciudad de Madrid", ha afirmado Almeida, quien ha recordado que el tiempo medio de respuesta del Samur en este tipo de intervenciones es de seis minutos, un intervalo en el que la actuación inmediata puede resultar decisiva.

El alcalde también ha incidido en que el uso de estos equipos está pensado para que pueda utilizarlo cualquier ciudadano. Según ha explicado, el propio desfibrilador guía paso a paso a la persona que lo utiliza, indicando cómo colocar los parches y cómo realizar tanto el masaje cardiaco como la ventilación. Aun así, EMT Madrid ya ha impartido formación específica a todos sus conductores para el manejo de estos dispositivos.