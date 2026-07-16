Amargo cara a cara en el PSOE: Reyes Maroto se aferra a Sánchez y Enma López no se "resigna a ser tercera"

Reyes Maroto y Enma López se han enfrentado cara a cara este jueves antes de la celebración de las primarias con las que el PSOE elegirá este domingo a su candidata a la alcaldía de Madrid. Durante una hora, han debatido con un objetivo común: desalojar a José Luis Martínez-Almeida de Cibeles en 2027. Sin embargo, entre ambas se ha mantenido una evidente distancia que solo se ha roto en contados momentos y que ha terminado por aflorar al final.

López, actual portavoz adjunta en Cibeles y hasta ahora mano derecha de Maroto en el Ayuntamiento, decidió hace unas semanas adelantarse a los tiempos previstos por Ferraz y anunciar su candidatura. El movimiento pilló por sorpresa al grupo municipal y llevó a Maroto a cuestionar públicamente la "falta de lealtad" de su compañera hacia ella e "incluso hacia Pedro Sánchez".

Desde el inicio del debate, López ha tratado varias veces de establecer contacto con Maroto, sin encontrar apenas a la portavoz socialista. Ha ocurrido ya en el primer bloque, cuando López ha arrancado asegurando que compartía el diagnóstico de su rival. "Comparto todo lo que has dicho, Reyes. Quizás de lo que van estas primarias es de ver cuál es la mejor forma de conseguir ese objetivo común por el que llevamos trabajando juntas tres años", le ha dicho. Maroto ha optado por no recoger ese guante y ha continuado con su discurso sin dirigirse a la concejal.

La exministra ha encontrado, en cambio, otro hilo conductor durante prácticamente todo el debate: Pedro Sánchez. Su etapa en el Gobierno ha aparecido una y otra vez como carta de presentación y como base de su modelo para el Ayuntamiento de Madrid. Maroto ha reivindicado que durante aquellos años "convertimos sueños en realidades", ha defendido que quiere hacer en la capital "lo que Pedro Sánchez hace" desde el Ejecutivo y ha hecho suyas buena parte de las propuestas de Sánchez en temas como la vivienda, igualdad o inmigración.

Por su parte, López también ha recurrido al presidente del Gobierno, aunque con un planteamiento distinto. Más que mirar al Ejecutivo, ha puesto el foco en el resultado electoral del PSOE en Madrid. A su juicio, el reto pasa por convencer a esos casi 200.000 votantes que respaldaron a Sánchez en los últimos comicios generales, pero que después no optaron por Maroto en los municipales. "No hemos conseguido enamorar" a ese electorado, ha resumido.

Sí han coincidido las dos en dibujar una ciudad cada vez más desigual, con dificultades para acceder a la vivienda y con una gestión municipal pésima. De hecho, Maroto ha llegado a bautizar las políticas del alcalde como la "marca chapuzas Almeida", mientras López ha denunciado que Madrid "se nos está llevando la vida".

Sin embargo, con el bloque de la vivienda, ha llegado el primer desacuerdo entre las dos ediles. López había defendido apostar por la redensificación de algunos barrios para aumentar el parque público, pero Maroto se ha desmarcado de inmediato. "Yo esto de redensificar no lo tengo muy claro", le ha respondido. "Es una de las grandes propuestas estrella del señor Almeida en el plan estratégico que tanto están rechazando en distritos como Tetuán", le ha rebatido. En su lugar, ha vuelto a mirar hacia las "recetas" del Ejecutivo de Sánchez como ejemplo de lo que sí se debe hacer.

Ya en el último bloque, mientras López ha vuelto a insistir en que estas primarias deben servir para abrir una nueva etapa y aportar "aire fresco" al PSOE madrileño, Maroto ha defendido a su vez justo la idea contraria: consolidar el trabajo realizado durante los últimos tres años y medio. "Yo quiero ser la próxima alcaldesa de Madrid, no me resigno, le pido a la ciudadanía que no se resigne, que hay esperanza, que del Partido Popular también se sale", ha dicho.

"Yo no quiero resignarme a ser tercera", le ha respondió entonces López a Maroto. "En las últimas municipales, Más Madrid perdió 200.000 votos, sin embargo, desde el PSOE solo fuimos capaces de conseguir 50.000. Las últimas encuestas dicen que el PSOE iba a sacar 11 y volvíamos a estar por debajo de Más Madrid", ha añadido.

Tras esto, la actual portavoz del PSOE se ha dirigido a López y le ha recordado que en las elecciones municipales de 2023 fue precisamente ella quien dirigió su campaña. "Yo recuerdo que tú eras mi directora de campaña", le ha refrescado. "Nos enfrentábamos a las peores encuestas que tenía el PSOE en Madrid y conseguimos revertir una tendencia. Y ese es el proyecto que hemos construido juntas. Por qué no pensar que si en dos meses de campaña conseguimos crecer en tres concejales, en tres años y medio no podemos tocar la luna, llegar a Cibeles", le ha preguntado.

En respuesta, López le ha recordado que cuando el partido atravesaba "una situación difícil" dio "un paso al frente" para ayudar a Maroto para justificar que "ahora es el momento de dar otro paso al frente". Lo hará, ha asegurado, con la "misma lealtad hacia este partido", justo lo contrario de lo que le acusó este martes Maroto.

"Lo que tenemos que votar el domingo es muy simple: volver a empezar o empezar a ganar", ha defendido Maroto en su minuto final. López, por el contrario, ha vuelto a reivindicar la necesidad de abrir una nueva etapa. "Yo sé que os han dicho en algún momento que esto es imposible, que aquí la gente es de derechas. A mí también me dijeron que tampoco iba a conseguir los avales y aquí estamos", ha concluido antes de pedir el respaldo de la militancia.