Cambios en varias líneas de Cercanías Madrid por las obras de Atocha

Los usuarios de varias líneas de Cercanías Madrid deberán afrontar modificaciones en el servicio debido a las obras que Adif está ejecutando en la estación de Atocha. Los trabajos permitirán incrementar en un 33% la capacidad del túnel de Sol a partir de octubre y afectarán durante el verano a los recorridos y frecuencias de distintas líneas de la red, según informa Europa Press.

Las primeras alteraciones afectarán a las líneas C-3, C-4 y C-5. Hasta el 22 de julio, la C-3, que conecta Aranjuez con Chamartín, tendrá como origen y destino Villaverde Bajo. Los viajeros que quieran continuar hasta Atocha o Chamartín deberán cambiar a un tren de la C-4.

En el caso de la C-4a, el servicio quedará suspendido entre Atocha y Parla, por lo que los trenes iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha. Los usuarios que necesiten continuar en dirección a Parla tendrán que realizar transbordo a la C-4b, que circulará con normalidad.

Por su parte, la C-5, entre Humanes y Móstoles El Soto, comenzará y terminará su recorrido en Atocha. Los viajeros que deseen continuar el trayecto en cualquiera de los dos sentidos deberán cambiar en esa estación a otro tren de la misma línea.

Corte en la C-5

Las afecciones continuarán entre el 23 de julio y el 16 de agosto, periodo durante el que la C-5 quedará completamente interrumpida entre Villaverde Alto y Embajadores.

Los trenes circularán cada diez minutos durante todo el día en los tramos Humanes/Fuenlabrada-Villaverde Alto y Móstoles El Soto-Embajadores. También se habilitarán servicios lanzadera entre Villaverde Alto y Méndez Álvaro, con paradas en Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre, cada 35 minutos.

Entre el 1 y el 28 de agosto, las obras afectarán además a las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10.

La C-2 circulará por la vía de contorno con frecuencias de 20 minutos en hora punta y de 30 minutos durante las horas valle. La C-7 tendrá trenes cada 12 minutos en hora punta y cada 16 minutos durante el resto del día entre Alcalá de Henares, Entrevías y Atocha. En el tramo Príncipe Pío-Las Rozas-Nuevos Ministerios, la frecuencia será de 30 minutos.

En la C-8a, los trenes circularán cada 30 minutos en hora punta y cada 60 minutos en hora valle entre El Escorial y Atocha. Las mismas frecuencias se aplicarán a la C-8b entre Cercedilla y Atocha.

La C-10 tendrá una frecuencia de 30 minutos entre Villalba y Delicias. Además, permanecerá cerrado el acceso a los andenes de la estación de Méndez Álvaro.

Cierre del túnel

El túnel de Sol quedará cerrado entre Atocha y Nuevos Ministerios durante los fines de semana del 29 y 30 de agosto y del 5 y 6 de septiembre. Los cortes afectarán a las líneas C-3 y C-4, que establecerán cabeceras provisionales en Atocha y Nuevos Ministerios.

Los viajeros que dispongan de títulos válidos de Cercanías podrán acceder a los servicios regulares de autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

Renfe informará de las modificaciones mediante el personal de atención al cliente de las estaciones, la megafonía, la cartelería física y digital, las redes sociales y su canal de WhatsApp.

Adif ha concentrado las actuaciones durante el periodo estival, cuando se registra un menor número de viajeros, para reducir las molestias. Según el gestor ferroviario, serán las últimas obras relacionadas con este proyecto que interfieran en el servicio del túnel de Sol.

Obras en Atocha

El proyecto cuenta con una inversión global próxima a los 56 millones de euros y se encuentra en su fase final. La actuación transformará el actual esquema de vías de Atocha, que pasará del modelo 4+3+3 a una distribución 4+4+2.

La nueva configuración reservará las vías 1 a 4 para el túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 para el de Sol y las vías 9 y 10 para el de Embajadores. A partir de octubre, este esquema permitirá aumentar hasta un 33% la capacidad del túnel de Sol, con beneficios directos para las líneas C-3 y C-4.

El objetivo es mejorar la circulación durante la hora punta comprendida entre las 6.00 y las 9.00 horas y facilitar la gestión del tráfico ferroviario cuando se produzcan incidencias.

Las obras incluyen la conexión de los túneles de Embajadores y Sol mediante un falso túnel, la remodelación de vías, la ampliación del andén 5, la instalación de nuevos aparatos ferroviarios y la adaptación de los sistemas de señalización, seguridad y control.

Atocha Cercanías registró el pasado año más de 82 millones de pasajeros y su transformación pretende responder al crecimiento de la demanda en uno de los núcleos de Cercanías más utilizados de Europa.