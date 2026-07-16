El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid denuncia una "operación de Estado" contra Ayuso

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ha acusado al Gobierno de utilizar las instituciones del Estado para perjudicar a la Comunidad de Madrid y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Durante una entrevista en La noche de Cuesta, de esRadio, el dirigente popular ha asegurado que los últimos acontecimientos relacionados con la Guardia Civil y el acto institucional del 2 de mayo forman parte de una estrategia impulsada desde el Ejecutivo.

El portavoz popular ha reaccionado a las informaciones sobre las presuntas presiones ejercidas desde la Dirección General de la Guardia Civil para alterar el desarrollo del acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid. A su juicio, estos hechos "son una muestra más de que el sanchismo está confundiendo el Estado con lo que queda del PSOE para pervertirlo todo y perseguir a todos los que piensan distinto".

Díaz-Pache ha ido más allá y ha calificado la situación como "corrupción de Estado y la mayor amenaza para nuestro Estado de Derecho". Además, ha criticado con dureza a la cúpula del Instituto Armado y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Nunca unos mandos estuvieron tan lejos del honor, que es la divisa que mantienen intacta los agentes de la Guardia Civil. Esos mandos que les dirigen ahora son absolutamente indignos para el cuerpo, como es indigno el ministro del Interior, que debería haber dimitido hoy mismo", ha afirmado.

El boicot al acto del Dos de Mayo

Durante la entrevista, el dirigente del PP ha sostenido que el intento de impedir la presencia de altos mandos de la Guardia Civil en el acto institucional del Dos de Mayo se suma a otras decisiones adoptadas anteriormente por el Gobierno.

"Boicotearon la presencia del Ejército, que llevaba muchos años desfilando el día 2 de mayo para acompañar a los madrileños", ha recordado. Según ha explicado, esa ausencia obligó a sustituir la tradicional participación militar por una proyección en pantallas. "Continúa esa operación de Estado contra Madrid y contra la presidenta regional por el odio, por la inquina que tiene Pedro Sánchez", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido que el objetivo de esas actuaciones no es únicamente Isabel Díaz Ayuso. "Es Pedro Sánchez utilizando las herramientas del Estado para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No, ya no a la presidenta, sino a los madrileños", ha señalado.

"No es una disputa política"

Díaz-Pache ha insistido en que la situación trasciende el enfrentamiento entre partidos y afecta, a su juicio, al funcionamiento de las instituciones.

"Esto no es una disputa política. Esto es trasladar que la democracia está en peligro porque Pedro Sánchez ha puesto a su servicio todas las instituciones del Estado", ha afirmado.

El portavoz popular ha sostenido que jueces, fiscales, guardias civiles, funcionarios y periodistas están desempeñando un papel fundamental para preservar el Estado de Derecho. "Es la nación la que se está defendiendo de la perversión del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho de las instituciones una prolongación del mismo Gobierno", ha declarado.

Posibles acciones judiciales

Preguntado por una eventual respuesta jurídica de la Comunidad de Madrid, Díaz-Pache ha asegurado que el Ejecutivo regional estudia todas las vías posibles.

"El Gobierno de Madrid ha acudido a los tribunales para defenderse en algunos de estos casos. Desde luego, estudiará todas las acciones legales posibles para seguir respondiendo a sus ataques", ha explicado.

El dirigente popular ha concluido mostrando su confianza en la actuación de las instituciones y de los servidores públicos que, según ha dicho, continúan desempeñando su trabajo pese a las presiones. "Esto creo que lo recordaremos como una época negra del intento de pervertir el Estado de Derecho, pero una época heroica de cómo España se defendió de quienes querían atacarla", ha concluido.